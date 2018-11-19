Частка авіакомпаній-лоукостерів на ринку міжнародних перевезень України сьогодні становить близько 30%.
Дивися повний текст Омелян розповів, як часто українці користуються лоукостерами.
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Додано: Чет 22 лис, 2018 09:39
Омелян розповів, як часто українці користуються лоукостерами
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Омелян розповів, як часто українці користуються лоукостерами.
Додано: Чет 22 лис, 2018 09:40
Ага, в их числе "лоукост" визайр, с минимальным билетом почти на всех направлениях около 80дол и "лоукост" МАУ, у которой эти билеты вообще 200+ называются лоукостом.
Додано: Чет 22 лис, 2018 09:46
Медаль повесил. Все... можно дальше ничего не делать. Хотя признаю, что это лучше, чем ничего.
Додано: Чет 22 лис, 2018 11:46
arheops
Покупайте билеты заранее и будет вам счастье! за 65 дол. в Берлин туда-назад. И это без клубной скидки. Во время покупки этих билетов вы можете оформить клубную скидку на год, стоимость которой будет меньше, чем скидка на текущую поездку. То есть вы еще и меньше заплатите чем 65 дол. А в следующий раз вам такой же перелет обойдется в 45 дол. туда-назад.
Так что не придумывайте ерунду. Если вы хотите улететь завтра - то это уже не лоукост услуга.
Щас чтоб вдвоем-втроем доехать в условный Мелитополь (70 км от Азовского моря)из Киева нужно выложить минимум 500грн за жд билет (каждый).
Додано: Чет 22 лис, 2018 12:15
Визейр 80 долларов ?? Чушь не несите , две недели назад летал во Франкфурт за 1400 грн в обе стороны на выходные, В Вильнюс и Варшаву летом по 1200 по акции брал! Часто билеты есть от 500 до 1000 грн., А если вы хоть раз в году с ними летали и купили статус на год за 900 грн., То тогда можете много билетов покупать от 300 грн., такие цены есть на некоторые даты и в Копенгаген и в Германию , не говоря уже о Польше, так что Омеляну респект !
Додано: Чет 22 лис, 2018 21:02
Не понял в чем респект
С хронологией дружите....?
С декабря 2014 года Омелян в министерстве инфраструктуры Украины, сначала на должности зам. министра, а затем министра.
Визз Эйр Украина прекратила свою деятельность (физически сократила свою базу и ликвидировала юрлицо) в конце апреля 2015 года.
Да, Wizz Air планирует возобновить работу украинской дочки Визз Эйр Украина в 2019 году, но в наших реалиях это еще вилами по воде писано.
Так что, если заслуга Омеляна в том что укрдочка Виззэйр ушла из Украины и теперь все платежи (и соответственно налоги) идут за ее пределы, тогда - респект ему
Если Райан ему можно в плюс записать, то в варианте с Визз - никакой не респект, скорее наоборот дизлайк.
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