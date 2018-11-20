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PwC: Харків — один з найбільш перспективних IT-хабів України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 22 лис, 2018 10:35
Пропонуємо до обговорення:
9 жовтня міжнародна аудиторська компанія PwC спільно з представниками "Kharkiv IT Cluster":http://it-kharkiv.com/ru/ представили результати масштабного бізнес-дослідження IT-галузі, яке в цьому році було проведено в харківському регіоні.
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