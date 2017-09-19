У НАК "Нафтогаз України" повідомили про саботаж початку роботи системи балансування газу з боку компаній, що постачають населенню газ.
Дивися повний текст Саботаж балансування газу загрожує опалювальному сезону, - \"Нафтогаз\".
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 22 лис, 2018 10:48
Саботаж балансування газу загрожує опалювальному сезону,...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Саботаж балансування газу загрожує опалювальному сезону, - \"Нафтогаз\".
Додано: Чет 22 лис, 2018 10:49
Отакои! Готовиться к земле походу? Или соевый опять насупится и потребует тэрминово увимкнуты хас!
Додано: Чет 22 лис, 2018 11:06
Наверное Витренко готовил это сообщение от Нафтогаза, чувствуется терминология мамы - саботаж. Счастье, что у него револьвера нет, и сейчас не 37-й год, а то все керивники облгазов уже давно на заднем дворе Нафтогаза лежали упокоенные.
Зараз переглядають цей форум: sergnemo68, yuri1978 і 7 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
|