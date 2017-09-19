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Саботаж балансування газу
загрожує опалювальному сезону,...

Саботаж балансування газу загрожує опалювальному сезону,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 10:48

Саботаж балансування газу загрожує опалювальному сезону,...

Пропонуємо до обговорення:
У НАК "Нафтогаз України" повідомили про саботаж початку роботи системи балансування газу з боку компаній, що постачають населенню газ.

Дивися повний текст Саботаж балансування газу загрожує опалювальному сезону, - \"Нафтогаз\".
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Отакои! Готовиться к земле походу? Или соевый опять насупится и потребует тэрминово увимкнуты хас!
vitali_kalinin
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 11:06

Наверное Витренко готовил это сообщение от Нафтогаза, чувствуется терминология мамы - саботаж. Счастье, что у него револьвера нет, и сейчас не 37-й год, а то все керивники облгазов уже давно на заднем дворе Нафтогаза лежали упокоенные.
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