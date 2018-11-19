Найпоширеніша тіньова схема для ухилення від сплати ЄСВ - це нарахування кількамільйонної зарплати одному працівнику.
Дивися повний текст Мінсоцполітики спростовує шкоду для бізнесу від запровадження нових правил обрахунку ЄСВ.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 22 лис, 2018 11:15
Мінсоцполітики спростовує шкоду для бізнесу від...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мінсоцполітики спростовує шкоду для бізнесу від запровадження нових правил обрахунку ЄСВ.
Додано: Чет 22 лис, 2018 11:15
Какой же бред с одним работником и многомиллионным окладом :-) долбанные пиарщики
Зараз переглядають цей форум: sergnemo68, Волгарь і 8 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
|