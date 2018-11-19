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Мінсоцполітики спростовує
шкоду для бізнесу від...

Мінсоцполітики спростовує шкоду для бізнесу від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 11:15

Мінсоцполітики спростовує шкоду для бізнесу від...

Пропонуємо до обговорення:
Найпоширеніша тіньова схема для ухилення від сплати ЄСВ - це нарахування кількамільйонної зарплати одному працівнику.

Дивися повний текст Мінсоцполітики спростовує шкоду для бізнесу від запровадження нових правил обрахунку ЄСВ.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 11:15

Какой же бред с одним работником и многомиллионным окладом :-) долбанные пиарщики
dotster
 
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