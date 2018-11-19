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Мінсоцполітики спростовує
шкоду для бізнесу від...

Мінсоцполітики спростовує шкоду для бізнесу від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 11:15

Мінсоцполітики спростовує шкоду для бізнесу від...

Пропонуємо до обговорення:
Найпоширеніша тіньова схема для ухилення від сплати ЄСВ - це нарахування кількамільйонної зарплати одному працівнику.

Дивися повний текст Мінсоцполітики спростовує шкоду для бізнесу від запровадження нових правил обрахунку ЄСВ.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 11:15

Какой же бред с одним работником и многомиллионным окладом :-) долбанные пиарщики
dotster
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 12:10

"Зарплаты в результате этого шага не увеличились"
Как не увеличились? Со всех сторон вещают, что ростут обганяя инфляцию на двузначные проценты. Врут? Они же про среднюю чуть ли не каждый месяц пишут, которая скоро докризисную обгонит.
norn
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 12:18

Что могут сообщить чинуши без какого-либо образования! Они не могут для себя понять - почему снижение налоговой нагрузки - приводит к росту экономики! Про ЕСВ - вообще-то ребята минимальная зарплата регулируется ситуацией в экономике, а не силовым путем! Если экономика в ж.. - а она в Ж .. с большой буквы, то о какой детенизации зарплаты идет речь. Пример - мне аналитическое агентство прислало письмо - о том что наше предприятие один из лидеров в секторе экономики в своей области в 2018г., но мы с 31-12-2017г. прекратили всю деятельность, сократили всех сотрудников включая директора - т.е. мы лидер с оборотом в 0 грн. в отрасле!! а Остальные я так подозреваю в полном убытке? И какая у нас экономика - если неработающие предприятия лидеры отрасли!? - Правильный ответ - никакая! Развитие только на бумажке таких "аналитических" агентств - которые и подают бравые отчеты о состоянии экономики премьеру, а тот радостно вещает этот бред с телевизора.
sergeyduzhov
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