Найпоширеніша тіньова схема для ухилення від сплати ЄСВ - це нарахування кількамільйонної зарплати одному працівнику.
Дивися повний текст Мінсоцполітики спростовує шкоду для бізнесу від запровадження нових правил обрахунку ЄСВ.
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Додано: Чет 22 лис, 2018 11:15
Мінсоцполітики спростовує шкоду для бізнесу від...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мінсоцполітики спростовує шкоду для бізнесу від запровадження нових правил обрахунку ЄСВ.
Додано: Чет 22 лис, 2018 11:15
Какой же бред с одним работником и многомиллионным окладом :-) долбанные пиарщики
Додано: Чет 22 лис, 2018 12:10
"Зарплаты в результате этого шага не увеличились"
Как не увеличились? Со всех сторон вещают, что ростут обганяя инфляцию на двузначные проценты. Врут? Они же про среднюю чуть ли не каждый месяц пишут, которая скоро докризисную обгонит.
Додано: Чет 22 лис, 2018 12:18
Что могут сообщить чинуши без какого-либо образования! Они не могут для себя понять - почему снижение налоговой нагрузки - приводит к росту экономики! Про ЕСВ - вообще-то ребята минимальная зарплата регулируется ситуацией в экономике, а не силовым путем! Если экономика в ж.. - а она в Ж .. с большой буквы, то о какой детенизации зарплаты идет речь. Пример - мне аналитическое агентство прислало письмо - о том что наше предприятие один из лидеров в секторе экономики в своей области в 2018г., но мы с 31-12-2017г. прекратили всю деятельность, сократили всех сотрудников включая директора - т.е. мы лидер с оборотом в 0 грн. в отрасле!! а Остальные я так подозреваю в полном убытке? И какая у нас экономика - если неработающие предприятия лидеры отрасли!? - Правильный ответ - никакая! Развитие только на бумажке таких "аналитических" агентств - которые и подают бравые отчеты о состоянии экономики премьеру, а тот радостно вещает этот бред с телевизора.
Додано: Чет 22 лис, 2018 22:47
sergeyduzhov так это агенство всем шлет письма о том, что они лидеры в расчете на лохотрон: вы должны поучавствовать церемонии награждения. Цена участия одно представителя одной отдельновзятой компании - 25к грн., если я правильно помню предлагаемую ими "минималку" хотя там еще "вип" есть в 2 больше
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