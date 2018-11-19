Мінсоцполітики спростовує шкоду для бізнесу від...

Додано: Чет 22 лис, 2018 12:18

Что могут сообщить чинуши без какого-либо образования! Они не могут для себя понять - почему снижение налоговой нагрузки - приводит к росту экономики! Про ЕСВ - вообще-то ребята минимальная зарплата регулируется ситуацией в экономике, а не силовым путем! Если экономика в ж.. - а она в Ж .. с большой буквы, то о какой детенизации зарплаты идет речь. Пример - мне аналитическое агентство прислало письмо - о том что наше предприятие один из лидеров в секторе экономики в своей области в 2018г., но мы с 31-12-2017г. прекратили всю деятельность, сократили всех сотрудников включая директора - т.е. мы лидер с оборотом в 0 грн. в отрасле!! а Остальные я так подозреваю в полном убытке? И какая у нас экономика - если неработающие предприятия лидеры отрасли!? - Правильный ответ - никакая! Развитие только на бумажке таких "аналитических" агентств - которые и подают бравые отчеты о состоянии экономики премьеру, а тот радостно вещает этот бред с телевизора.