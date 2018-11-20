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Податкова планує наступного
року зменшити кількість...

Податкова планує наступного року зменшити кількість...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 12:07

Податкова планує наступного року зменшити кількість...

Пропонуємо до обговорення:
Державна фіскальна служба України планує скоротити як мінімум на 10% кількість підприємств, які потраплять в план-графік проведення перевірок на 2019 рік.

Дивися повний текст Податкова планує наступного року зменшити кількість перевірок на 10%.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 12:07

Такого бес предела ГФС - даже при "папередниках" не было! Все "пустозвоны" расказывают о стоп маски-шоу 1,2 .. и т.д. - а инспектора приходят с актами откровенно противо-законными и смеются в глаза. Есть судьи у которых 100% дел в пользу ГФС !!! Очем вообще идет речь? Ложь во всем - власть имущие работают только на свой карман и плевали они на народ и мелкий бизнес...
sergeyduzhov
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 13:34

  sergeyduzhov написав:Такого бес предела ГФС - даже при "папередниках" не было! Все "пустозвоны" расказывают о стоп маски-шоу 1,2 .. и т.д. - а инспектора приходят с актами откровенно противо-законными и смеются в глаза. Есть судьи у которых 100% дел в пользу ГФС !!! Очем вообще идет речь? Ложь во всем - власть имущие работают только на свой карман и плевали они на народ и мелкий бизнес...

Так ведь нужно набить то, что потом на вертолетах летом вывозить будут.
p_a_l
 
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