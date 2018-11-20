Державна фіскальна служба України планує скоротити як мінімум на 10% кількість підприємств, які потраплять в план-графік проведення перевірок на 2019 рік.
Дивися повний текст Податкова планує наступного року зменшити кількість перевірок на 10%.
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Додано: Чет 22 лис, 2018 12:07
Податкова планує наступного року зменшити кількість...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Податкова планує наступного року зменшити кількість перевірок на 10%.
Додано: Чет 22 лис, 2018 12:07
Такого бес предела ГФС - даже при "папередниках" не было! Все "пустозвоны" расказывают о стоп маски-шоу 1,2 .. и т.д. - а инспектора приходят с актами откровенно противо-законными и смеются в глаза. Есть судьи у которых 100% дел в пользу ГФС !!! Очем вообще идет речь? Ложь во всем - власть имущие работают только на свой карман и плевали они на народ и мелкий бизнес...
Додано: Чет 22 лис, 2018 13:34
Так ведь нужно набить то, что потом на вертолетах летом вывозить будут.
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