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Парубій підписав закони щодо авто з європейською реєстрацією
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 22 лис, 2018 12:32
Пропонуємо до обговорення:
Передбачається зниження акцизу, а також посилення контролю над переміщенням і використанням автомобілів.
Дивися повний текст Парубій підписав закони щодо авто з європейською реєстрацією
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