Передбачається зниження акцизу, а також посилення контролю над переміщенням і використанням автомобілів.
Дивися повний текст Парубій підписав закони щодо авто з європейською реєстрацією.
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Додано: Чет 22 лис, 2018 12:32
Парубій підписав закони щодо авто з європейською реєстрацією
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Парубій підписав закони щодо авто з європейською реєстрацією.
Додано: Чет 22 лис, 2018 12:32
тянут-тянут с этим законом !!! Уже давно б его приняли и не заглядывали в одно место каждому халявщику , который хочет " поиметь " государство (тобишь каждого налогоплатильщика ) .
Не страна ,а сплошная мыльная опера , в которой власть - импотенты
Додано: Чет 22 лис, 2018 12:34
сейчас еще будем полгода смотреть как порошенко будет думать - "красивый" он или 2 умный "
Додано: Чет 22 лис, 2018 13:57
а почему "халявщику"?, в чем заключается халява,в данном вопросе? Просто люди не хотят платить бешеные суммы,и как по мне это нормально.Судя по вашей логике,если на полке будет стоять две одинаковые банки с молоком и одна из них будет стоить в два раза больше, вы непременно возьмете ту что дороже ? (ведь вы то не "халявщик" и не хотите "поиметь" государство, тобишь каждого налогоплательщика) . И кто после этого назовет вас адекватным?
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