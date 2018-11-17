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Парубій підписав закони щодо
авто з європейською реєстрацією

Парубій підписав закони щодо авто з європейською реєстрацією
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 12:32

Парубій підписав закони щодо авто з європейською реєстрацією

Пропонуємо до обговорення:
Передбачається зниження акцизу, а також посилення контролю над переміщенням і використанням автомобілів.

Дивися повний текст Парубій підписав закони щодо авто з європейською реєстрацією.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 12:32

тянут-тянут с этим законом !!! Уже давно б его приняли и не заглядывали в одно место каждому халявщику , который хочет " поиметь " государство (тобишь каждого налогоплатильщика ) .
Не страна ,а сплошная мыльная опера , в которой власть - импотенты
ogongalo
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 12:34

сейчас еще будем полгода смотреть как порошенко будет думать - "красивый" он или 2 умный "
ogongalo
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 13:57

а почему "халявщику"?, в чем заключается халява,в данном вопросе? Просто люди не хотят платить бешеные суммы,и как по мне это нормально.Судя по вашей логике,если на полке будет стоять две одинаковые банки с молоком и одна из них будет стоить в два раза больше, вы непременно возьмете ту что дороже ? (ведь вы то не "халявщик" и не хотите "поиметь" государство, тобишь каждого налогоплательщика) . И кто после этого назовет вас адекватным?
Kasper
 
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