Передбачається зниження акцизу, а також посилення контролю над переміщенням і використанням автомобілів.
Дивися повний текст Парубій підписав закони щодо авто з європейською реєстрацією.
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Додано: Чет 22 лис, 2018 12:32
Парубій підписав закони щодо авто з європейською реєстрацією
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Парубій підписав закони щодо авто з європейською реєстрацією.
Додано: Чет 22 лис, 2018 12:32
тянут-тянут с этим законом !!! Уже давно б его приняли и не заглядывали в одно место каждому халявщику , который хочет " поиметь " государство (тобишь каждого налогоплатильщика ) .
Не страна ,а сплошная мыльная опера , в которой власть - импотенты
Додано: Чет 22 лис, 2018 12:34
сейчас еще будем полгода смотреть как порошенко будет думать - "красивый" он или 2 умный "
Додано: Чет 22 лис, 2018 13:57
а почему "халявщику"?, в чем заключается халява,в данном вопросе? Просто люди не хотят платить бешеные суммы,и как по мне это нормально.Судя по вашей логике,если на полке будет стоять две одинаковые банки с молоком и одна из них будет стоить в два раза больше, вы непременно возьмете ту что дороже ? (ведь вы то не "халявщик" и не хотите "поиметь" государство, тобишь каждого налогоплательщика) . И кто после этого назовет вас адекватным?
Додано: Чет 22 лис, 2018 14:37
Re: Парубій підписав закони щодо авто з європейською реєстра
Посмотрим, будет ли ещё закон работать, а не только на бумаге как, увы, многие.
Додано: Чет 22 лис, 2018 14:49
ничего, что полки расположены в разных магазинах в разных странах с разным налогообложением, разной стоимостью сена, разной зарплатой пастуха, доярки и т.д.?
да и банки не одинаковые - песок из разных карьеров
Додано: Чет 22 лис, 2018 15:06
Re: Парубій підписав закони щодо авто з європейською реєстра
Додано: Чет 22 лис, 2018 15:11
Додано: Чет 22 лис, 2018 15:18
Власть по Конституции не может отменить снег в Украине, а вот сделать адекватные ставки налогов может.
Кроме того надо спокойнее относится к тому, что какая-то группа людей предпринимает какие-то действия, чтобы защитить свои экономические интересы. Может когда-нибудь и вы будете перекрывать дорогу, например, просидев в вашем доме без света неделю, вы выйдете перекрывать улицу со своими соседями, а кто-то чисто помытый будет плевать вам в лицо и ругаться, я обязательно морально поддержу именно вас, а не плюющего, даже если буду куда-то опаздывать.
Додано: Чет 22 лис, 2018 15:32
Re: Парубій підписав закони щодо авто з європейською реєстра
Это что за сравнение? Давай так. Одна банка стоит и на ней все наклейки на нашенском, и стоит другая банка. На нашем ниче не написано. Документов у магаза на 2-ю банку нет, кроме файлика с общим количеством. Какую выбирешь?
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