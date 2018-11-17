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Парубій підписав закони щодо
авто з європейською реєстрацією

Парубій підписав закони щодо авто з європейською реєстрацією
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 12:32

Парубій підписав закони щодо авто з європейською реєстрацією

Пропонуємо до обговорення:
Передбачається зниження акцизу, а також посилення контролю над переміщенням і використанням автомобілів.

Дивися повний текст Парубій підписав закони щодо авто з європейською реєстрацією.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 12:32

тянут-тянут с этим законом !!! Уже давно б его приняли и не заглядывали в одно место каждому халявщику , который хочет " поиметь " государство (тобишь каждого налогоплатильщика ) .
Не страна ,а сплошная мыльная опера , в которой власть - импотенты
ogongalo
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 12:34

сейчас еще будем полгода смотреть как порошенко будет думать - "красивый" он или 2 умный "
ogongalo
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 13:57

а почему "халявщику"?, в чем заключается халява,в данном вопросе? Просто люди не хотят платить бешеные суммы,и как по мне это нормально.Судя по вашей логике,если на полке будет стоять две одинаковые банки с молоком и одна из них будет стоить в два раза больше, вы непременно возьмете ту что дороже ? (ведь вы то не "халявщик" и не хотите "поиметь" государство, тобишь каждого налогоплательщика) . И кто после этого назовет вас адекватным?
Kasper
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 14:37

Re: Парубій підписав закони щодо авто з європейською реєстра

Посмотрим, будет ли ещё закон работать, а не только на бумаге как, увы, многие.
nikitash
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 14:49

  Kasper написав:а почему "халявщику"?, в чем заключается халява,в данном вопросе? Просто люди не хотят платить бешеные суммы,и как по мне это нормально.Судя по вашей логике,если на полке будет стоять две одинаковые банки с молоком и одна из них будет стоить в два раза больше, вы непременно возьмете ту что дороже ? (ведь вы то не "халявщик" и не хотите "поиметь" государство, тобишь каждого налогоплательщика) . И кто после этого назовет вас адекватным?
ничего, что полки расположены в разных магазинах в разных странах с разным налогообложением, разной стоимостью сена, разной зарплатой пастуха, доярки и т.д.?
да и банки не одинаковые - песок из разных карьеров :lol:
yuri1978
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 15:06

Re: Парубій підписав закони щодо авто з європейською реєстра

  yuri1978 написав:да и банки не одинаковые - песок из разных карьеров

Как не одинаковые? С одного завода VW, с одного конвеера :D
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 15:11

  Kasper написав:а почему "халявщику"?, в чем заключается халява,в данном вопросе? Просто люди не хотят платить бешеные суммы,и как по мне это нормально.

А кто-то не хочет снега зимой. Давайте перекроем все трассы, пока власть не отменит снег в Украине.
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 15:18

  safonovstanislav написав:
  Kasper написав:а почему "халявщику"?, в чем заключается халява,в данном вопросе? Просто люди не хотят платить бешеные суммы,и как по мне это нормально.

А кто-то не хочет снега зимой. Давайте перекроем все трассы, пока власть не отменит снег в Украине.


Власть по Конституции не может отменить снег в Украине, а вот сделать адекватные ставки налогов может.
Кроме того надо спокойнее относится к тому, что какая-то группа людей предпринимает какие-то действия, чтобы защитить свои экономические интересы. Может когда-нибудь и вы будете перекрывать дорогу, например, просидев в вашем доме без света неделю, вы выйдете перекрывать улицу со своими соседями, а кто-то чисто помытый будет плевать вам в лицо и ругаться, я обязательно морально поддержу именно вас, а не плюющего, даже если буду куда-то опаздывать.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 15:32

Re: Парубій підписав закони щодо авто з європейською реєстра

  Kasper написав:если на полке будет стоять две одинаковые банки с молоком и одна из них будет стоить в два раза больше, вы непременно возьмете ту что дороже ?

Это что за сравнение? Давай так. Одна банка стоит и на ней все наклейки на нашенском, и стоит другая банка. На нашем ниче не написано. Документов у магаза на 2-ю банку нет, кроме файлика с общим количеством. Какую выбирешь?
dimo_0n
 
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