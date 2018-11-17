|
|
Парубій підписав закони щодо авто з європейською реєстрацією
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 22 лис, 2018 15:48
dimo_0n написав: Kasper написав:
если на полке будет стоять две одинаковые банки с молоком и одна из них будет стоить в два раза больше, вы непременно возьмете ту что дороже ?
Это что за сравнение? Давай так. Одна банка стоит и на ней все наклейки на нашенском, и стоит другая банка. На нашем ниче не написано. Документов у магаза на 2-ю банку нет, кроме файлика с общим количеством. Какую выбирешь?
Если на банке будут координаты - от крупнейшего немецкого производителя молока - даже если не будет наклейки с переводом на украинский - большинство возьмет немецкое молоко )))
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 8570
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 2468 раз.
- Подякували: 3451 раз.
-
- Профіль
-
14
1
1
Додано: Чет 22 лис, 2018 15:48
freeze написав:
Власть по Конституции не может отменить снег в Украине, а вот сделать адекватные ставки налогов может.
Золотые слова! А может эта власть прикрыть депутатский евробляхерский бизнес? Да чего уж там - и бизнес по продаже топлива и спирта и так далее (перечислять можно бесконечно). Ответ - не может - это же и есть сама власть. Пчелы против меда? Нереально...
-
Конрад Карлович
-
-
- Повідомлень: 1412
- З нами з: 28.04.10
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 104 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|17
|1125
|
|
|1
|52
|
|
|1
|119
|