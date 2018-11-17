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Парубій підписав закони щодо
авто з європейською реєстрацією

Парубій підписав закони щодо авто з європейською реєстрацією
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<12
Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 15:48

  dimo_0n написав:
  Kasper написав:если на полке будет стоять две одинаковые банки с молоком и одна из них будет стоить в два раза больше, вы непременно возьмете ту что дороже ?

Это что за сравнение? Давай так. Одна банка стоит и на ней все наклейки на нашенском, и стоит другая банка. На нашем ниче не написано. Документов у магаза на 2-ю банку нет, кроме файлика с общим количеством. Какую выбирешь?


Если на банке будут координаты - от крупнейшего немецкого производителя молока - даже если не будет наклейки с переводом на украинский - большинство возьмет немецкое молоко )))
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 15:48

Re: Парубій підписав закони щодо авто з європейською реєстра

  freeze написав:Власть по Конституции не может отменить снег в Украине, а вот сделать адекватные ставки налогов может.

Золотые слова! А может эта власть прикрыть депутатский евробляхерский бизнес? Да чего уж там - и бизнес по продаже топлива и спирта и так далее (перечислять можно бесконечно). Ответ - не может - это же и есть сама власть. Пчелы против меда? Нереально...
Конрад Карлович
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