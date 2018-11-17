Парубій підписав закони щодо авто з європейською реєстрацією

Додано: Чет 22 лис, 2018 17:18

Конрад Карлович написав: Ключевое слово - ОТВЕТСТВЕННОСТЬ Ключевое слово - ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Верно. Но теперь расскажите, почему безответственный немец скидывает свой корч и предпочитает электрокар. Тогда как ответственный украинец тянет домой всякий непотриб, который там уже не нужен никому? Ради того, чтобы ездить? Афйон в кредит ради того, чтобы статус? Ага,жить с родителями, но зато с айфоном. Это рак мозга. Общество потребления во всей красе.Понимаете, нищета она в голове, а не вокруг. Вот у меня есть мой автомобиль. свежий Японец. Он на украинской регистрации. Но летом я предпочитаю на офис ездить на велосипеде. Я живу в облцентре. И меня нисколько не смущает то, что я юзаю велик. Это и здоровье, это и вклад в экологию. Да тут море плюсов. И цена на бензин для меня в данном случае никакой роли не играет. У меня нет газа на авто не потому, что у меня нет денег на ГБО, а потому что я считаю - если завод изготовитель не придумал ГБО - то все оставльное это вредительство сродни гаражному ксенону, который глаза слепит. Это мое ИМХО. И демагогию разводить на тему ГБО я не хочу.Но факт того, что умные б***, под соусом налогов везут с ЕС то, что в ЕС считается хламом - говорит о том, что мы еще не созрели. Мы не готовы вступить туда. Мы не готовы к цивилизации умом.Советую к просмотру: