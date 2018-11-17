Парубій підписав закони щодо авто з європейською реєстрацією
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Kasper написав:если на полке будет стоять две одинаковые банки с молоком и одна из них будет стоить в два раза больше, вы непременно возьмете ту что дороже ?
Это что за сравнение? Давай так. Одна банка стоит и на ней все наклейки на нашенском, и стоит другая банка. На нашем ниче не написано. Документов у магаза на 2-ю банку нет, кроме файлика с общим количеством. Какую выбирешь?
Если на банке будут координаты - от крупнейшего немецкого производителя молока - даже если не будет наклейки с переводом на украинский - большинство возьмет немецкое молоко )))
freeze написав:Власть по Конституции не может отменить снег в Украине, а вот сделать адекватные ставки налогов может.
Золотые слова! А может эта власть прикрыть депутатский евробляхерский бизнес? Да чего уж там - и бизнес по продаже топлива и спирта и так далее (перечислять можно бесконечно). Ответ - не может - это же и есть сама власть. Пчелы против меда? Нереально...
Kasper написав:в чем заключается халява,в данном вопросе
Транспортными средствами не должны владеть люди с низким достатком, которые не в состоянии обеспечить нормальное техническое обслуживание, оплатить парковочное место, а в случае ДТП не в состоянии понести финансовую ответсвенность. И предлагаемые ставки вполне себе фильтр от нищебродов-убийц, которые вчера закончили школу, а сегодня купили битый 20-летний БМВ за 500 евро. Такие должны ездить на маршрутках и это правильно.
Nickoss1 написав:Транспортными средствами не должны владеть люди с низким достатком, которые не в состоянии обеспечить нормальное техническое обслуживание, а в случае ДТП не в состоянии понести финансовую ответсвенность.
Вроде все правильно, но акцент расставлен не верно. Ключевое слово - ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. И знаете, есть масса примеров, когда состоятельный, богатый человек ее не имеет, а человек с низким достатком может отказывать себе во многом, а машину содержит как лялечку, а к обязательной страховке покупает еще добровольную -понимая свою ответственность.
Kasper написав:в чем заключается халява,в данном вопросе
Транспортными средствами не должны владеть люди с низким достатком, которые не в состоянии обеспечить нормальное техническое обслуживание, оплатить парковочное место, а в случае ДТП не в состоянии понести финансовую ответсвенность. И предлагаемые ставки вполне себе фильтр от нищебродов-убийц, которые вчера закончили школу, а сегодня купили битый 20-летний БМВ за 500 евро. Такие должны ездить на маршрутках и это правильно.
И какой же по вашему должна быть цена авто чтобы вы разрешили хозяину ездить по дорогам? А с вашими рассуждениями можно дойти и до того что нищеброды не должны ходить по улицам, а то вдруг такому как вы наступят на ногу и не смогут понести ответственность за ваш испачканный штиблет.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
Конрад Карлович написав: человек с низким достатком может отказывать себе во многом, а машину содержит как лялечку, а к обязательной страховке покупает еще добровольную -понимая свою ответственность.
Согласен, но вряд ли это про евробляxеров. Зачем тратится на страховку, когда машину можно просто бросить и убежать и тебе за это ничего не будет. Реально ничего. А вот к машине, за которую отдал N тыс. долларов и отношение другое. И ТО регулярно проходить будешь и гаражом/паркингом озаботишься и страховку нормальную купишь.
А к тому, что стоит 3 копейки и отношение аналогичное.
Конрад Карлович написав:Ключевое слово - ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Верно. Но теперь расскажите, почему безответственный немец скидывает свой корч и предпочитает электрокар. Тогда как ответственный украинец тянет домой всякий непотриб, который там уже не нужен никому? Ради того, чтобы ездить? Афйон в кредит ради того, чтобы статус? Ага,жить с родителями, но зато с айфоном. Это рак мозга. Общество потребления во всей красе. Понимаете, нищета она в голове, а не вокруг. Вот у меня есть мой автомобиль. свежий Японец. Он на украинской регистрации. Но летом я предпочитаю на офис ездить на велосипеде. Я живу в облцентре. И меня нисколько не смущает то, что я юзаю велик. Это и здоровье, это и вклад в экологию. Да тут море плюсов. И цена на бензин для меня в данном случае никакой роли не играет. У меня нет газа на авто не потому, что у меня нет денег на ГБО, а потому что я считаю - если завод изготовитель не придумал ГБО - то все оставльное это вредительство сродни гаражному ксенону, который глаза слепит. Это мое ИМХО. И демагогию разводить на тему ГБО я не хочу. Но факт того, что умные б***, под соусом налогов везут с ЕС то, что в ЕС считается хламом - говорит о том, что мы еще не созрели. Мы не готовы вступить туда. Мы не готовы к цивилизации умом. Советую к просмотру: https://www.youtube.com/watch?v=TRdXjU36BAs