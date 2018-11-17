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Парубій підписав закони щодо
авто з європейською реєстрацією

Парубій підписав закони щодо авто з європейською реєстрацією
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 17:28

Re: Парубій підписав закони щодо авто з європейською реєстра

аргументы х****** напоминают игрока, заказавшего мизЭр в надежде на 2 семерки в прикупе к длинным мастям на руке. а выходит паровоз :lol:
yuri1978
 
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