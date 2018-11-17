|
|
Парубій підписав закони щодо авто з європейською реєстрацією
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 22 лис, 2018 17:28
аргументы х****** напоминают игрока, заказавшего мизЭр в надежде на 2 семерки в прикупе к длинным мастям на руке. а выходит паровоз
-
yuri1978
-
-
- Повідомлень: 780
- З нами з: 14.01.09
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 78 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|17
|1129
|
|
|1
|52
|
|
|1
|119
|