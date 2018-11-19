Парубій підписав закони щодо авто з європейською реєстрацією

Додано: Чет 22 лис, 2018 18:29

pivy21 написав: А давайте таки сравним цены на парковку в Вене и среднюю зарплату в Жмеринке. И не забудем про Японию, ведь уровень дохода населения и територия Украины и Японии сопоставимы. А давайте таки сравним цены на парковку в Вене и среднюю зарплату в Жмеринке. И не забудем про Японию, ведь уровень дохода населения и територия Украины и Японии сопоставимы.

Ты не понимаешь простого. Знаешь почему там такие зарплаты? Ты не думал? Не потому что там всякий хлам тянут как с помойки.... В Японии, например, работают на пенсии. На пенсии, КАРЛ! В отпуск - выгоняют!!!! 50 часов в неделю - НОРМА. И главное не козы добать, смотря на часы, а результат! Поэтому так, и никак иначе. Никто на блюде ЗП не принесет. Мой миимальный доход в месяц составил в 2018 - 24К грн. Максимальный - около 80К. Я работаю на результат и езжу на велике. Я не програмист, не дипломат. Я просто работаю. Каждый день. Да, не на кассе в АТБ, не в Киеве на НП.Но тут получается что все хотят шары. Рубята, шары нету. Нету со времен, когда в эту страну пришел капитализм. Никто вам не должен. И если у тебя нет денег на новое авто в Украине, то у тебя не будет денег на новое авто и в Германии! Низший слой по иерархии в любой стране получал и будет получать ровно столько абы не сдохнуть с голоду. Или вы думаете, что любой продавец кафешки в Германии\Франции ездит на личном свежем авто? Не тешьте себя илюзиями.