Парубій підписав закони щодо авто з європейською реєстрацією

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Додано: Чет 22 лис, 2018 17:28
Re: Парубій підписав закони щодо авто з європейською реєстра
аргументы х****** напоминают игрока, заказавшего мизЭр в надежде на 2 семерки в прикупе к длинным мастям на руке. а выходит паровоз
Додано: Чет 22 лис, 2018 18:08
Ущерб автомобилю от велосипеда несопоставим с ущербом от другого автомобиля.
Я не предлагаю ничего запрещать. Я предлагаю не владеть вещами, которые не в состоянии обслуживать и за которые не можешь отвечать.
И Европа и Япония уже давно пришли к мысли, что автомобиль, таки да - роскошь. И владеть им должны не все.
Отсюда и цены на парковку, например, в Вене 2 евро за 30 минут.
И недовольных граждан, перекрывающих дороги в знак протеста что-то не видно.
А знаете, что право зарегистрировать а/м в одном из мегаполисов юго-восточной азии разыгрывается на аукционе ? То есть можно купить авто за 20 тыс. а еще за 30 тыс. право нем ездить в этом городе, поскольку а/м много, а асфальта мало.
А знаете, что в той же Болгарии (Болгарии, Карл !) паркоместо под собственным домом платное ?
А у нас этого хлама на всех тротуарах и газонах, как грязи. Вам реально это нравится ?
Додано: Чет 22 лис, 2018 18:15
Re: Парубій підписав закони щодо авто з європейською реєстра
А давайте таки сравним цены на парковку в Вене и среднюю зарплату в Жмеринке. И не забудем про Японию, ведь уровень дохода населения и територия Украины и Японии сопоставимы. Правда Nickoss1?
Додано: Чет 22 лис, 2018 18:20
А давайте вообще все сравнивать с Японией. Метражи квартир, их стоимость, уровень зарплат, размеры штрафов, рост, вес, длинну полового органа...
Додано: Чет 22 лис, 2018 18:29
Re: Парубій підписав закони щодо авто з європейською реєстра
Ты не понимаешь простого. Знаешь почему там такие зарплаты? Ты не думал? Не потому что там всякий хлам тянут как с помойки.... В Японии, например, работают на пенсии. На пенсии, КАРЛ! В отпуск - выгоняют!!!! 50 часов в неделю - НОРМА. И главное не козы добать, смотря на часы, а результат! Поэтому так, и никак иначе. Никто на блюде ЗП не принесет. Мой миимальный доход в месяц составил в 2018 - 24К грн. Максимальный - около 80К. Я работаю на результат и езжу на велике. Я не програмист, не дипломат. Я просто работаю. Каждый день. Да, не на кассе в АТБ, не в Киеве на НП.
Но тут получается что все хотят шары. Рубята, шары нету. Нету со времен, когда в эту страну пришел капитализм. Никто вам не должен. И если у тебя нет денег на новое авто в Украине, то у тебя не будет денег на новое авто и в Германии! Низший слой по иерархии в любой стране получал и будет получать ровно столько абы не сдохнуть с голоду. Или вы думаете, что любой продавец кафешки в Германии\Франции ездит на личном свежем авто? Не тешьте себя илюзиями.
Додано: Чет 22 лис, 2018 18:34
pivy21
Скажите, а кто Вам должен обеспечить уровень дохода Европы и Японии ? Держава, уряд, Порошенко с Тимошенко ? Или может быть лично Вы сами ?
А ничего, что они там пашут по 16 часов день и платят 40% налогов ? А нас пол-страны на диване перед телевизором штаны просиживают. Если не воруют.
Уровень доходов - личное дело каждого. И если он низкий, то лучше поискать способ его увеличить, а не мечтать о халяве и не скиглити на форумах про "среднюю зарплату".
Додано: Чет 22 лис, 2018 18:41
dimo_0n
"Но теперь расскажите, почему безответственный немец скидывает свой корч и предпочитает электрокар"
Вы, уважаемый, давно смотрели на "безответственного немца" ??? Съездите и посмотрите своими глазами
За неделю пребывания в восточной Германии, включая Берлин я видел электроавто аж.... 1. По буквам - О Д И Н !
Для иформации сейчас в центре города только простояв на светофоре минуты 3 мимо меня проехало более 5 электро и пару гибридов.
Так вот, ответственно заявляю Польща-Германия вертели электромобили на... ну вы поняли. Германия - сплош и рядом бенз, турбо до 2л, Польша - поголовный дизель.
А теперь рассказываю "почему".
1. Налог (НАЛОГ, понимаете?) на старый авто - дорого. Это особенно к б***, ага
2. Поддержка государства (ПОДДЕРЖКА ГОСУДАРСТВА) на покупку нового авто - живые деньги, скидки, кредиты и т.п.;
3. ТО (РЕГУЛЯРНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, не покупное, а РЕАЛЬНО проверяющее с сертификатом) - дороже, чем на новом.
4. Реальное (РЕАЛЬНОЕ) наказание (ДЛЯ ВСЕХ) и большие штрафы если ТО не пройдено и\или авто не соответствует разрешениям.
Вот поэтому
А не потому что там кому-то экология и ЗОЖ интересно
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