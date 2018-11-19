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Парубій підписав закони щодо
авто з європейською реєстрацією

Парубій підписав закони щодо авто з європейською реєстрацією
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  #<123
Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 17:28

Re: Парубій підписав закони щодо авто з європейською реєстра

аргументы х****** напоминают игрока, заказавшего мизЭр в надежде на 2 семерки в прикупе к длинным мастям на руке. а выходит паровоз :lol:
yuri1978
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 18:08

  RomanTik написав:Nickoss1 срочно запретить велосипеды/мопеды - ведь их цена тоже низкая и их можно бросить и убежать, а повреждения вашей дорогой машине нанести могут. Так?


Ущерб автомобилю от велосипеда несопоставим с ущербом от другого автомобиля.
Я не предлагаю ничего запрещать. Я предлагаю не владеть вещами, которые не в состоянии обслуживать и за которые не можешь отвечать.
И Европа и Япония уже давно пришли к мысли, что автомобиль, таки да - роскошь. И владеть им должны не все.
Отсюда и цены на парковку, например, в Вене 2 евро за 30 минут.
И недовольных граждан, перекрывающих дороги в знак протеста что-то не видно.

А знаете, что право зарегистрировать а/м в одном из мегаполисов юго-восточной азии разыгрывается на аукционе ? То есть можно купить авто за 20 тыс. а еще за 30 тыс. право нем ездить в этом городе, поскольку а/м много, а асфальта мало.

А знаете, что в той же Болгарии (Болгарии, Карл !) паркоместо под собственным домом платное ?
А у нас этого хлама на всех тротуарах и газонах, как грязи. Вам реально это нравится ?
Nickoss1
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 18:15

Re: Парубій підписав закони щодо авто з європейською реєстра

А давайте таки сравним цены на парковку в Вене и среднюю зарплату в Жмеринке. И не забудем про Японию, ведь уровень дохода населения и територия Украины и Японии сопоставимы. Правда Nickoss1?
pivy21
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 18:20

А давайте вообще все сравнивать с Японией. Метражи квартир, их стоимость, уровень зарплат, размеры штрафов, рост, вес, длинну полового органа...
pivy21
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 18:29

Re: Парубій підписав закони щодо авто з європейською реєстра

  pivy21 написав:А давайте таки сравним цены на парковку в Вене и среднюю зарплату в Жмеринке. И не забудем про Японию, ведь уровень дохода населения и територия Украины и Японии сопоставимы.

Ты не понимаешь простого. Знаешь почему там такие зарплаты? Ты не думал? Не потому что там всякий хлам тянут как с помойки.... В Японии, например, работают на пенсии. На пенсии, КАРЛ! В отпуск - выгоняют!!!! 50 часов в неделю - НОРМА. И главное не козы добать, смотря на часы, а результат! Поэтому так, и никак иначе. Никто на блюде ЗП не принесет. Мой миимальный доход в месяц составил в 2018 - 24К грн. Максимальный - около 80К. Я работаю на результат и езжу на велике. Я не програмист, не дипломат. Я просто работаю. Каждый день. Да, не на кассе в АТБ, не в Киеве на НП.
Но тут получается что все хотят шары. Рубята, шары нету. Нету со времен, когда в эту страну пришел капитализм. Никто вам не должен. И если у тебя нет денег на новое авто в Украине, то у тебя не будет денег на новое авто и в Германии! Низший слой по иерархии в любой стране получал и будет получать ровно столько абы не сдохнуть с голоду. Или вы думаете, что любой продавец кафешки в Германии\Франции ездит на личном свежем авто? Не тешьте себя илюзиями.
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 18:34

pivy21
Скажите, а кто Вам должен обеспечить уровень дохода Европы и Японии ? Держава, уряд, Порошенко с Тимошенко ? Или может быть лично Вы сами ?
А ничего, что они там пашут по 16 часов день и платят 40% налогов ? А нас пол-страны на диване перед телевизором штаны просиживают. Если не воруют.

Уровень доходов - личное дело каждого. И если он низкий, то лучше поискать способ его увеличить, а не мечтать о халяве и не скиглити на форумах про "среднюю зарплату".
Nickoss1
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 18:41

dimo_0n
"Но теперь расскажите, почему безответственный немец скидывает свой корч и предпочитает электрокар"
:D Вы, уважаемый, давно смотрели на "безответственного немца" ??? Съездите и посмотрите своими глазами ;)
За неделю пребывания в восточной Германии, включая Берлин я видел электроавто аж.... 1. По буквам - О Д И Н !
Для иформации сейчас в центре города только простояв на светофоре минуты 3 мимо меня проехало более 5 электро и пару гибридов.
Так вот, ответственно заявляю Польща-Германия вертели электромобили на... ну вы поняли. Германия - сплош и рядом бенз, турбо до 2л, Польша - поголовный дизель.
А теперь рассказываю "почему".
1. Налог (НАЛОГ, понимаете?) на старый авто - дорого. Это особенно к б***, ага ;)
2. Поддержка государства (ПОДДЕРЖКА ГОСУДАРСТВА) на покупку нового авто - живые деньги, скидки, кредиты и т.п.;
3. ТО (РЕГУЛЯРНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, не покупное, а РЕАЛЬНО проверяющее с сертификатом) - дороже, чем на новом.
4. Реальное (РЕАЛЬНОЕ) наказание (ДЛЯ ВСЕХ) и большие штрафы если ТО не пройдено и\или авто не соответствует разрешениям.
Вот поэтому ;)
А не потому что там кому-то экология и ЗОЖ интересно ;)
nikitash
 
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