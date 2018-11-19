Парубій підписав закони щодо авто з європейською реєстрацією

Додано: П'ят 23 лис, 2018 10:47

Nickoss1 написав: titanik написав: Я понимаю акциз на спиртное, на сигареты, но почему нужен акциз на б/у автомобили -- не понимаю. Чем он принципиально отличается, например, от стиральной машины? Почему тогда нет акциза на мобильные телефоны и все остальное? Я понимаю акциз на спиртное, на сигареты, но почему нужен акциз на б/у автомобили -- не понимаю. Чем он принципиально отличается, например, от стиральной машины? Почему тогда нет акциза на мобильные телефоны и все остальное?

Сигареты/спиртное/телефоны не занимают пространство - место на тротуаре/газоне, которое как бы принадлежит всем. Не отравляют окружающую среду в такой степени, как это делает автомобиль. Не требуют содержания такой громадной инфраструктуры, которая нужна автомобилям.

Человек, использующий автомобиль, потребляет значительные ресурсы общества, в котором он живет и должен за это платить. Сигареты/спиртное/телефоны не занимают пространство - место на тротуаре/газоне, которое как бы принадлежит всем. Не отравляют окружающую среду в такой степени, как это делает автомобиль. Не требуют содержания такой громадной инфраструктуры, которая нужна автомобилям.Человек, использующий автомобиль, потребляет значительные ресурсы общества, в котором он живет и должен за это платить.

Вы ж сами понимаете, что все это притянуто за уши. Давайте ваш автомобиль сдадим в утиль, он ведь тоже загрязняет и место занимает. Каким бы там нормам евро он не удовлетворял, а все равно загрязняет. А уж сколько опасностей от автомобиля, сколько людей в год погибает. Но что-то не хотят отказываться владельцы. При регистрации нового автомобиля всех налогов до 10% от стоимости, а вот при ввозе б/у автомобиля почему-то накрутить двойную-тройную стоимость это за милую душу. Так что законы направлены именно на придушение пересічного.ЗЫ. Вас не коробят "Богданы" с 4,5л двигателем, которые сейчас прямо выпускаются по нормам евро-4, а в эксплуатации большинство машин соответствующих евро-2. При этом ввезти авто ниже евро-5 -- ай-яй-яй, это ж какой удар по экологии.Тьфу, лицемеры хреновы!