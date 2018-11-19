Парубій підписав закони щодо авто з європейською реєстрацією

Тссс, тише, тише, вас могут услышать
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Додано: П'ят 23 лис, 2018 10:01
Додано: П'ят 23 лис, 2018 10:05
freeze мне просто удивительны такие избирательные действия наших депутатов. Никак они не хотят, чтоб пересічний мог себе позволить доступный автомобиль.
Навыбирали козлов, они теперь против нас же законы принимают
Грабли: Форум, Дельта, Украинский профессийный, Хрещатик, Михайловский
Додано: П'ят 23 лис, 2018 10:09
Вы представляете, депутаты на приличных достойных автомобилях, и тут кто-то на десятилетнем опельке, всё настроение портит, заодно и боты из-за таких опельков не смогут говорить, смотрите у нас на дорогах одни Мерсы, Лексусы и кубики, нигде типа в мире такого нет, богатые люди у нас, рестораны забиты по завязку.
"На Оболони в супермаркете никак не могу купить себе икры, всю сразу раскупают" - Тарас Черновол
Додано: П'ят 23 лис, 2018 10:12
Так и есть, жаба их давит, что какое-то бы*** будет по тем же дорогам ездить
Не могут стерпеть такое бесчестье
Грабли: Форум, Дельта, Украинский профессийный, Хрещатик, Михайловский
Додано: П'ят 23 лис, 2018 10:22
Re: Парубій підписав закони щодо авто з європейською реєстра
Сергей Рыжук, будучи главой Житомирской администрации когда-то сказал, что ездить на электричке -- это ничтожно.
Конечно, для депутатов будет шоком, если всякие ничтожества пересядут на недорогие иномарки.
Как Слепаков поёт: вся страна живёт в г0вне, а г0вн0 живёт вполне
Грабли: Форум, Дельта, Украинский профессийный, Хрещатик, Михайловский
Додано: П'ят 23 лис, 2018 10:32
Сигареты/спиртное/телефоны не занимают пространство - место на тротуаре/газоне, которое как бы принадлежит всем. Не отравляют окружающую среду в такой степени, как это делает автомобиль. Не требуют содержания такой громадной инфраструктуры, которая нужна автомобилям.
Человек, использующий автомобиль, потребляет значительные ресурсы общества, в котором он живет и должен за это платить.
Во всем мире от старого автохлама избавляются всеми возможными способами. Даже такая страна, с охренительно крутой "средней з/п", как Китай. И только наши автоклоуны требуют отменить коэффициент по возрасту..
Додано: П'ят 23 лис, 2018 10:47
Вы ж сами понимаете, что все это притянуто за уши. Давайте ваш автомобиль сдадим в утиль, он ведь тоже загрязняет и место занимает. Каким бы там нормам евро он не удовлетворял, а все равно загрязняет. А уж сколько опасностей от автомобиля, сколько людей в год погибает. Но что-то не хотят отказываться владельцы. При регистрации нового автомобиля всех налогов до 10% от стоимости, а вот при ввозе б/у автомобиля почему-то накрутить двойную-тройную стоимость это за милую душу. Так что законы направлены именно на придушение пересічного.
ЗЫ. Вас не коробят "Богданы" с 4,5л двигателем, которые сейчас прямо выпускаются по нормам евро-4, а в эксплуатации большинство машин соответствующих евро-2. При этом ввезти авто ниже евро-5 -- ай-яй-яй, это ж какой удар по экологии.
Тьфу, лицемеры хреновы!
Грабли: Форум, Дельта, Украинский профессийный, Хрещатик, Михайловский
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