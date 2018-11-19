Парубій підписав закони щодо авто з європейською реєстрацією
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nikitash написав:Очень плохо. Почему-то весь ЕС понимает, а Вы - нет.
Конечно, ЕС понимает, авто из Германии растаможить в Польше стоит копейки, с эти у них вообще проблем нет, потому и понимает.
nikitash написав: Бу потому, что если государство возглавляют достаточно продвинутые люди - они решают стратегические цели борьбы за выживание и процветания нации, экология и т.п,
Продвинутым людям просто жаба не позволяет, чтоб ничтожества ездили на своих машинках. Для них продвинутые люди выпускают новые "Богданы", соответствующие евро-4. От большой заботы об экологии, конечно. Или от заботы о собственных прибылях?
nikitash написав:но - есть и демократические ценности, которые никто нарушать не может. Т.е. запретить тебе чем-то пользоваться никто не вправе (в отличии от постсовка конечно),
Да, демократические ценности! Запретить мне пользоваться моим "Москвичем" они не могут. Мало того, все сделают для того, чтоб я им и пользовался еще лет двадцать.
nikitash написав: а вот ограничить (налоги, запрет на вьезд в центр города и т.п.) ради (опять же, стратегических планов) - это можно. Как-то так, если "на пальцах".
Если посчитать на пальцах, то стратегически уменьшилась стоимость таможенной очистки относительно новых авто стоимостью там порядка 10 тыс. евро. А пересічных очередной раз макнули в дерьм0. Вот и вся стратегия
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titanik написав:freeze мне просто удивительны такие избирательные действия наших депутатов. Никак они не хотят, чтоб пересічний мог себе позволить доступный автомобиль. Навыбирали козлов, они теперь против нас же законы принимают
Т.е. по всему миру (не шучу - гуглите) стараются максимально ограничить использование старых авто, а мы - самые умные . "пересічний мог себе позволить доступный автомобиль" - бу рынок авто как грязи от 500$. Но мы же гордые, нам же "комфорт нужен", а не ехать .
titanik написав:Конечно, ЕС понимает, авто из Германии растаможить в Польше стоит копейки, с эти у них вообще проблем нет, потому и понимает.
Просуммируйте ВСЕ затраты (ТО, налоги, страховки...) на авто в Польще и быстро поймёте почему они там дешёвые.
titanik написав: Продвинутым людям просто жаба не позволяет, чтоб ничтожества ездили на своих машинках.
Именно поэтому у нас в каждом городе жипов и оч дорогих машин (на укрономерах) больше чем во всей Германии . Потому что не позволяют, ага, именно. Тут вопрос менталитета.
titanik написав:Мало того, все сделают для того, чтоб я им и пользовался еще лет двадцать.
Вджобывайте и зарабатывайте. Не верите что можно - просто повертите головой и посчитайте на каждом перекрёстке авто дороже 40к. Более 20 в минуту Никто ВАМ зарабатывать не мешает.
titanik написав:А пересічных очередной раз макнули в дерьм0. Вот и вся стратегия
Каждое государство защищает свои интересы. Думаете Украина единственная - посмотрите Штаты, Китай и успокойтесь - наши ставки отнють не высоки. Но если (если) мы таки прийдём "как в европе", то уверен, что текущие ставки покажутся детским лепетом. Ибо цена ТО и других суммарных налогов в ЕС на авто (которые мы сейчас не платим вообще!) посадит 80% населения не велосипеды. Зато уже отмазаться б*** уже не получится - хотели "как там" - кушайте