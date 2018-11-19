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Парубій підписав закони щодо
авто з європейською реєстрацією

Парубій підписав закони щодо авто з європейською реєстрацією
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 11:28

  nikitash написав:Очень плохо. Почему-то весь ЕС понимает, а Вы - нет.


Конечно, ЕС понимает, авто из Германии растаможить в Польше стоит копейки, с эти у них вообще проблем нет, потому и понимает.

  nikitash написав: Бу потому, что если государство возглавляют достаточно продвинутые люди - они решают стратегические цели борьбы за выживание и процветания нации, экология и т.п,


Продвинутым людям просто жаба не позволяет, чтоб ничтожества ездили на своих машинках. Для них продвинутые люди выпускают новые "Богданы", соответствующие евро-4. От большой заботы об экологии, конечно. Или от заботы о собственных прибылях?

  nikitash написав:но - есть и демократические ценности, которые никто нарушать не может. Т.е. запретить тебе чем-то пользоваться никто не вправе (в отличии от постсовка конечно),


Да, демократические ценности! Запретить мне пользоваться моим "Москвичем" они не могут. Мало того, все сделают для того, чтоб я им и пользовался еще лет двадцать.

  nikitash написав: а вот ограничить (налоги, запрет на вьезд в центр города и т.п.) ради (опять же, стратегических планов) - это можно.
Как-то так, если "на пальцах".


Если посчитать на пальцах, то стратегически уменьшилась стоимость таможенной очистки относительно новых авто стоимостью там порядка 10 тыс. евро.
А пересічных очередной раз макнули в дерьм0. Вот и вся стратегия
Грабли: Форум, Дельта, Украинский профессийный, Хрещатик, Михайловский
titanik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 11:45

  titanik написав:freeze мне просто удивительны такие избирательные действия наших депутатов. Никак они не хотят, чтоб пересічний мог себе позволить доступный автомобиль.
Навыбирали козлов, они теперь против нас же законы принимают

Т.е. по всему миру (не шучу - гуглите) стараются максимально ограничить использование старых авто, а мы - самые умные ;).
"пересічний мог себе позволить доступный автомобиль" - бу рынок авто как грязи от 500$. Но мы же гордые, нам же "комфорт нужен", а не ехать ;).
nikitash
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 11:50

nikitash, на счет стратегических планов нашего руководства - давно так не смеялся. Пишите еще!
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RomanTik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 11:54

  titanik написав:Конечно, ЕС понимает, авто из Германии растаможить в Польше стоит копейки, с эти у них вообще проблем нет, потому и понимает.

Просуммируйте ВСЕ затраты (ТО, налоги, страховки...) на авто в Польще и быстро поймёте почему они там дешёвые.

  titanik написав: Продвинутым людям просто жаба не позволяет, чтоб ничтожества ездили на своих машинках.

Именно поэтому у нас в каждом городе жипов и оч дорогих машин (на укрономерах) больше чем во всей Германии ;). Потому что не позволяют, ага, именно. Тут вопрос менталитета.

  titanik написав:Мало того, все сделают для того, чтоб я им и пользовался еще лет двадцать.
Вджобывайте и зарабатывайте. Не верите что можно - просто повертите головой и посчитайте на каждом перекрёстке авто дороже 40к. Более 20 в минуту ;) Никто ВАМ зарабатывать не мешает.

  titanik написав:А пересічных очередной раз макнули в дерьм0. Вот и вся стратегия

Каждое государство защищает свои интересы. Думаете Украина единственная - посмотрите Штаты, Китай и успокойтесь - наши ставки отнють не высоки.
Но если (если) мы таки прийдём "как в европе", то уверен, что текущие ставки покажутся детским лепетом. Ибо цена ТО и других суммарных налогов в ЕС на авто (которые мы сейчас не платим вообще!) посадит 80% населения не велосипеды. Зато уже отмазаться б*** уже не получится - хотели "как там" - кушайте :)
nikitash
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 11:59

  RomanTik написав:nikitash, на счет стратегических планов нашего руководства - давно так не смеялся. Пишите еще!

"если государство возглавляют достаточно продвинутые люди"
Где тут слово Украина ? ;)
nikitash
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 12:28

  titanik написав:В общем, Порошенко уже подписал законы.
Шустрик.
Надеюсь, следующим президентом будет кто-то другой.



titanik

Ну правильно, чего тянуть. Пока эти клоуны снова не собрались все блокировать, требуя вето.
Nickoss1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 12:50

nikitash
а вот ограничить (налоги, запрет на вьезд в центр города и т.п.) ради (опять же, стратегических планов) - это можно.

вот здесь Украина.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 13:09

RomanTik
Где-то не так\по-другому\другими методами ? Покажите, посчитаем вместе.
nikitash
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 13:16

nikitash, куда идут средства от этих налогов в Украине, какой смысл от них стране не имеющей собственного автопрома (разве только для латания дыр в бюджете), в которой еще ездят ВАЗовские 01-06 (бл*** хотябы позволили убрать этот хлам с дорог) и что это имеет общего со стратегией? Бухгалтер вы наш...
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RomanTik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 13:25

RomanTik
Это другой вопрос ;). К наличию автохлама на дорогах, которые часто не могут и не хотят содержать "владельцы" и практически отсутствующих возможностей привлечения их к ответственности отношения не имеющей.
Имхо, не убрали они тазы, ибо содержать таз и б*** - "немного" разный ценник ;)
nikitash
 
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