Парубій підписав закони щодо авто з європейською реєстрацією

Додано: П'ят 23 лис, 2018 11:54

titanik написав: Конечно, ЕС понимает, авто из Германии растаможить в Польше стоит копейки, с эти у них вообще проблем нет, потому и понимает. Конечно, ЕС понимает, авто из Германии растаможить в Польше стоит копейки, с эти у них вообще проблем нет, потому и понимает.

titanik написав: Продвинутым людям просто жаба не позволяет, чтоб ничтожества ездили на своих машинках. Продвинутым людям просто жаба не позволяет, чтоб ничтожества ездили на своих машинках.

titanik написав: Мало того, все сделают для того, чтоб я им и пользовался еще лет двадцать.

Мало того, все сделают для того, чтоб я им и пользовался еще лет двадцать.

titanik написав: А пересічных очередной раз макнули в дерьм0. Вот и вся стратегия А пересічных очередной раз макнули в дерьм0. Вот и вся стратегия

Просуммируйте ВСЕ затраты (ТО, налоги, страховки...) на авто в Польще и быстро поймёте почему они там дешёвые.Именно поэтому у нас в каждом городе жипов и оч дорогих машин (на укрономерах) больше чем во всей Германии. Потому что не позволяют, ага, именно. Тут вопрос менталитета.Вджобывайте и зарабатывайте. Не верите что можно - просто повертите головой и посчитайте на каждом перекрёстке авто дороже 40к. Более 20 в минутуНикто ВАМ зарабатывать не мешает.Каждое государство защищает свои интересы. Думаете Украина единственная - посмотрите Штаты, Китай и успокойтесь - наши ставки отнють не высоки.Но если (если) мы таки прийдём "как в европе", то уверен, что текущие ставки покажутся детским лепетом. Ибо цена ТО и других суммарных налогов в ЕС на авто (которые мы сейчас не платим вообще!) посадит 80% населения не велосипеды. Зато уже отмазаться б*** уже не получится - хотели "как там" - кушайте