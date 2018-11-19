Парубій підписав закони щодо авто з європейською реєстрацією

Додано: П'ят 23 лис, 2018 15:19

nikitash написав: RomanTik

Это другой вопрос . К наличию автохлама на дорогах, которые часто не могут и не хотят содержать "владельцы" и практически отсутствующих возможностей привлечения их к ответственности отношения не имеющей.

Имхо, не убрали они тазы, ибо содержать таз и б*** - "немного" разный ценник Это другой вопрос. К наличию автохлама на дорогах, которые часто не могут и не хотят содержать "владельцы" и практически отсутствующих возможностей привлечения их к ответственности отношения не имеющей.Имхо, не убрали они тазы, ибо содержать таз и б*** - "немного" разный ценник

все бы не убрали, но уменьшили бы их кол-во и снизили на них цену, так что хозяин ваза подумает - стоит ли в очередной раз переваривать это ведро если его цена всё равно будет сравнима с потраченными на эту процедуру средствами. и со временем (пару лет) тазы бы исчезли. Двое моих знакомых сделали выбор в пользу бл***. А если бы сделали стоимость растаможки до 1000 уе, то и поставили бы их на учет. Но ведь хотят за растамож - больше чем они отдали за эту машину. Да цену снизили, но на дорогие авто, поэтому это и не решит проблему тазов на дорогах.