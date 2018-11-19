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Парубій підписав закони щодо авто з європейською реєстрацією
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Додано: П'ят 23 лис, 2018 15:01
titanik написав:
При регистрации нового автомобиля всех налогов до 10% от стоимости, а вот при ввозе б/у автомобиля почему-то накрутить двойную-тройную стоимость
ты просто не в курсе или притворяешься - в цене нового автомобиля уже сидят и акциз, и пошлина, и НДС. отдельно, конечно не платишь, но в цене посчитано - автодиле растаможил и уплатил это все за тебя - ты просто компенсируешь ему эти издержки и платишь 3, 4 или 5% в ПФ за первую регистрацию ТС. так что про "до 10% от стоимости" это тебе только кажется.
titanik написав:
Вас не коробят "Богданы" с 4,5л двигателем
это сейчас про автобусы?
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Додано: П'ят 23 лис, 2018 15:04
titanik написав:
авто из Германии растаможить в Польше стоит копейки,
есть один маленький такой нюанс - Евросоюз. без границ, без пошлин и т.д....
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Додано: П'ят 23 лис, 2018 15:19
nikitash написав:RomanTik
Это другой вопрос
. К наличию автохлама на дорогах, которые часто не могут и не хотят содержать "владельцы" и практически отсутствующих возможностей привлечения их к ответственности отношения не имеющей.
Имхо, не убрали они тазы, ибо содержать таз и б*** - "немного" разный ценник
все бы не убрали, но уменьшили бы их кол-во и снизили на них цену, так что хозяин ваза подумает - стоит ли в очередной раз переваривать это ведро если его цена всё равно будет сравнима с потраченными на эту процедуру средствами. и со временем (пару лет) тазы бы исчезли. Двое моих знакомых сделали выбор в пользу бл***. А если бы сделали стоимость растаможки до 1000 уе, то и поставили бы их на учет. Но ведь хотят за растамож - больше чем они отдали за эту машину. Да цену снизили, но на дорогие авто, поэтому это и не решит проблему тазов на дорогах.
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RomanTik
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Додано: П'ят 23 лис, 2018 15:36
RomanTik
Прекрасно. Ваши друзья прекрасно были осведомлены, что ездить они будут НЕ на своём авто и по схематозу. Это их выбор. Выбор в пользу нетазов я уже приводил - туча БУ авто от 500$ у нас без регистрационных проблем. Хочешь комфорта - плати.
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nikitash
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Додано: П'ят 23 лис, 2018 16:18
nikitash, приведите ссылку на продажу авто ценой в 600 $ которое ездит и не потребует капиталовложений (проедет) хотя-бы до 5 тыс. км на укр. регистрации, а потом продолжим (дэу секс - не предлагать).
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
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Додано: П'ят 23 лис, 2018 17:57
RomanTik написав:nikitash
, приведите ссылку на продажу авто ценой в 600 $ которое ездит и не потребует капиталовложений (проедет) хотя-бы до 5 тыс. км на укр. регистрации, а потом продолжим (дэу секс - не предлагать).
А Лексус или Порше предлагать можно?
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барабашов
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Додано: П'ят 23 лис, 2018 18:23
барабашов, за 600$ в живом состоянии? Да не вопрос - предлагайте. Или балобол?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
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RomanTik
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