RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Парубій підписав закони щодо
авто з європейською реєстрацією

Парубій підписав закони щодо авто з європейською реєстрацією
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 15:01

Re: Парубій підписав закони щодо авто з європейською реєстра

  titanik написав:При регистрации нового автомобиля всех налогов до 10% от стоимости, а вот при ввозе б/у автомобиля почему-то накрутить двойную-тройную стоимость
ты просто не в курсе или притворяешься - в цене нового автомобиля уже сидят и акциз, и пошлина, и НДС. отдельно, конечно не платишь, но в цене посчитано - автодиле растаможил и уплатил это все за тебя - ты просто компенсируешь ему эти издержки и платишь 3, 4 или 5% в ПФ за первую регистрацию ТС. так что про "до 10% от стоимости" это тебе только кажется.
  titanik написав:Вас не коробят "Богданы" с 4,5л двигателем
это сейчас про автобусы?
yuri1978
 
Повідомлень: 782
З нами з: 14.01.09
Подякував: 15 раз.
Подякували: 79 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 15:04

Re: Парубій підписав закони щодо авто з європейською реєстра

  titanik написав:авто из Германии растаможить в Польше стоит копейки,
есть один маленький такой нюанс - Евросоюз. без границ, без пошлин и т.д....
yuri1978
 
Повідомлень: 782
З нами з: 14.01.09
Подякував: 15 раз.
Подякували: 79 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 15:19

  nikitash написав:RomanTik
Это другой вопрос ;). К наличию автохлама на дорогах, которые часто не могут и не хотят содержать "владельцы" и практически отсутствующих возможностей привлечения их к ответственности отношения не имеющей.
Имхо, не убрали они тазы, ибо содержать таз и б*** - "немного" разный ценник ;)

все бы не убрали, но уменьшили бы их кол-во и снизили на них цену, так что хозяин ваза подумает - стоит ли в очередной раз переваривать это ведро если его цена всё равно будет сравнима с потраченными на эту процедуру средствами. и со временем (пару лет) тазы бы исчезли. Двое моих знакомых сделали выбор в пользу бл***. А если бы сделали стоимость растаможки до 1000 уе, то и поставили бы их на учет. Но ведь хотят за растамож - больше чем они отдали за эту машину. Да цену снизили, но на дорогие авто, поэтому это и не решит проблему тазов на дорогах.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
RomanTik
 
Повідомлень: 2159
З нами з: 06.01.16
Подякував: 5123 раз.
Подякували: 465 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 15:36

RomanTik
Прекрасно. Ваши друзья прекрасно были осведомлены, что ездить они будут НЕ на своём авто и по схематозу. Это их выбор. Выбор в пользу нетазов я уже приводил - туча БУ авто от 500$ у нас без регистрационных проблем. Хочешь комфорта - плати.
nikitash
 
Повідомлень: 237
З нами з: 17.09.10
Подякував: 56 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 16:18

nikitash, приведите ссылку на продажу авто ценой в 600 $ которое ездит и не потребует капиталовложений (проедет) хотя-бы до 5 тыс. км на укр. регистрации, а потом продолжим (дэу секс - не предлагать).
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
RomanTik
 
Повідомлень: 2159
З нами з: 06.01.16
Подякував: 5123 раз.
Подякували: 465 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 17:57

  RomanTik написав:nikitash, приведите ссылку на продажу авто ценой в 600 $ которое ездит и не потребует капиталовложений (проедет) хотя-бы до 5 тыс. км на укр. регистрации, а потом продолжим (дэу секс - не предлагать).

А Лексус или Порше предлагать можно?
барабашов
 
Повідомлень: 1180
З нами з: 16.06.15
Подякував: 119 раз.
Подякували: 97 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 18:23

барабашов, за 600$ в живом состоянии? Да не вопрос - предлагайте. Или балобол?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
RomanTik
 
Повідомлень: 2159
З нами з: 06.01.16
Подякував: 5123 раз.
Подякували: 465 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3456
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 15 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Президент підписав закони про розмитнення авто на... 1, 2
R2 » П'ят 23 лис, 2018 11:48
11 589
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 23 лис, 2018 17:35
ruvex
Рада ухвалила перший законопроект щодо бюджету-2019
R2 » Чет 22 лис, 2018 18:47
1 79
Переглянути останнє повідомлення
Чет 22 лис, 2018 18:47
anton_gms
У Bloomberg дали нові прогнози щодо Bitcoin 1, 2
R2 » Пон 19 лис, 2018 13:42
17 1146
Переглянути останнє повідомлення
Сер 21 лис, 2018 18:26
4e4ensxe

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (10301)
23.11.2018 18:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.