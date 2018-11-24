Парубій підписав закони щодо авто з європейською реєстрацією

Додано: Пон 26 лис, 2018 18:25

titanik написав: Конечно, ЕС понимает, авто из Германии растаможить в Польше стоит копейки, с эти у них вообще проблем нет, потому и понимает. Конечно, ЕС понимает, авто из Германии растаможить в Польше стоит копейки, с эти у них вообще проблем нет, потому и понимает.

titanik написав: Если посчитать на пальцах, то стратегически уменьшилась стоимость таможенной очистки относительно новых авто стоимостью там порядка 10 тыс. евро.

А пересічных очередной раз макнули в дерьм0. Вот и вся стратегия Если посчитать на пальцах, то стратегически уменьшилась стоимость таможенной очистки относительно новых авто стоимостью там порядка 10 тыс. евро.А пересічных очередной раз макнули в дерьм0. Вот и вся стратегия

Когда у нас будет ЕС, то и у нас будет такая же цена на растаможку из Германии.На авто не из ЕС в Польше растаможка такая же, если не больше чем в Украине.Вообще-то, ключевое изменение - это не изменение акциза, а разрешение на легальный ввоз авто Евро 4 и ниже.Например, у тебя выбор, купить 5-тилетнее авто за 10 тыс €, 7-милетнее за 7 тыс €,10-тилетнее авто за 5 тыс €, или 15-тилетнее за 2 тыс €.До нового закона ты могу купить только первые два варианта (для упрощения считаем, что двигатель бензиновый 2л во всех четырех случаях):1. 5-тилетнее авто тебе обошлось бы в 13 968 € (ПФ 451 €, акциз 534 €, пошлина 730 €, НДС 2253 €).2. 7-летнее авто тебе обошлось бы в 9 895 € (ПФ 241 €, акциз 534 €, пошлина 511 €, НДС 1609 €)По новому закону:1. 5-тилетнее авто за 13 925 € (ПФ 449 €, акциз 500 €, пошлина 730 €, НДС 2246 €), а в первые 90 дней еще на 310 Евро дешевле.2. 7-летнее авто за 10 099 € (ПФ 246 €, акциз 700 €, пошлина 511 €, НДС 1642 €) , а в первые 90 дней на 430 Евро дешевле.Как видим, на растаможку 5-ти-7-милетних автомобилей закон повлиял минимально.Но появилась альтернатива:3. 10-тилетнее авто за 7 829 € (ПФ 191 €, акциз 1000 €, пошлина 365 €, НДС 1273 €) , а в первые 90 дней на 615 Евро дешевле.4. 15-тилетнее авто за 4 484 € (ПФ 109 €, акциз 1500 €, пошлина 146 €, НДС 729 €) , а в первые 90 дней на 922 Евро дешевле.Итого, не потеряв возможность купить авто за 10-14 тыс €, ты приобрел возможность купить авто за 4,5-8 тыс €, а в льготный период вообще за 3,6-7,2 тыс.