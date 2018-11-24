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Парубій підписав закони щодо
авто з європейською реєстрацією

Парубій підписав закони щодо авто з європейською реєстрацією
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  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 15:01

Re: Парубій підписав закони щодо авто з європейською реєстра

  titanik написав:При регистрации нового автомобиля всех налогов до 10% от стоимости, а вот при ввозе б/у автомобиля почему-то накрутить двойную-тройную стоимость
ты просто не в курсе или притворяешься - в цене нового автомобиля уже сидят и акциз, и пошлина, и НДС. отдельно, конечно не платишь, но в цене посчитано - автодиле растаможил и уплатил это все за тебя - ты просто компенсируешь ему эти издержки и платишь 3, 4 или 5% в ПФ за первую регистрацию ТС. так что про "до 10% от стоимости" это тебе только кажется.
  titanik написав:Вас не коробят "Богданы" с 4,5л двигателем
это сейчас про автобусы?
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 15:04

Re: Парубій підписав закони щодо авто з європейською реєстра

  titanik написав:авто из Германии растаможить в Польше стоит копейки,
есть один маленький такой нюанс - Евросоюз. без границ, без пошлин и т.д....
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 15:19

  nikitash написав:RomanTik
Это другой вопрос ;). К наличию автохлама на дорогах, которые часто не могут и не хотят содержать "владельцы" и практически отсутствующих возможностей привлечения их к ответственности отношения не имеющей.
Имхо, не убрали они тазы, ибо содержать таз и б*** - "немного" разный ценник ;)

все бы не убрали, но уменьшили бы их кол-во и снизили на них цену, так что хозяин ваза подумает - стоит ли в очередной раз переваривать это ведро если его цена всё равно будет сравнима с потраченными на эту процедуру средствами. и со временем (пару лет) тазы бы исчезли. Двое моих знакомых сделали выбор в пользу бл***. А если бы сделали стоимость растаможки до 1000 уе, то и поставили бы их на учет. Но ведь хотят за растамож - больше чем они отдали за эту машину. Да цену снизили, но на дорогие авто, поэтому это и не решит проблему тазов на дорогах.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 15:36

RomanTik
Прекрасно. Ваши друзья прекрасно были осведомлены, что ездить они будут НЕ на своём авто и по схематозу. Это их выбор. Выбор в пользу нетазов я уже приводил - туча БУ авто от 500$ у нас без регистрационных проблем. Хочешь комфорта - плати.
nikitash
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 16:18

nikitash, приведите ссылку на продажу авто ценой в 600 $ которое ездит и не потребует капиталовложений (проедет) хотя-бы до 5 тыс. км на укр. регистрации, а потом продолжим (дэу секс - не предлагать).
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 17:57

  RomanTik написав:nikitash, приведите ссылку на продажу авто ценой в 600 $ которое ездит и не потребует капиталовложений (проедет) хотя-бы до 5 тыс. км на укр. регистрации, а потом продолжим (дэу секс - не предлагать).

А Лексус или Порше предлагать можно?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 18:23

барабашов, за 600$ в живом состоянии? Да не вопрос - предлагайте. Или балобол?
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 18:44

  RomanTik написав:барабашов, за 600$ в живом состоянии? Да не вопрос - предлагайте. Или балобол?

А ты ватан довольно переборчив в авто!
У рашкостане - стране твоийых мрый - цены на новьё конечно(зачастую из-за сборки) дешевле чуть наших - но попробуй без узбекско-чурекского ипальника покататься на номерах KZ или KG хотя бы для начала, про LT-PL умолчим. Быстро научат партию и КГБ задом и ротом любить.
Чем тебе Лайнос не подходит 97г.в. за 23-25кгрн?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 18:48

  yuri1978 написав:
  titanik написав:авто из Германии растаможить в Польше стоит копейки,
есть один маленький такой нюанс - Евросоюз. без границ, без пошлин и т.д....


Розтаможити в Польші американське авто буде дорожче ніж у нас.
Я хотів спробувати,щоб потім може на б*** їздити. Але після підрахунку мені не захотілося.
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 18:25

  titanik написав:Конечно, ЕС понимает, авто из Германии растаможить в Польше стоит копейки, с эти у них вообще проблем нет, потому и понимает.


Когда у нас будет ЕС, то и у нас будет такая же цена на растаможку из Германии.
На авто не из ЕС в Польше растаможка такая же, если не больше чем в Украине.

  titanik написав:Если посчитать на пальцах, то стратегически уменьшилась стоимость таможенной очистки относительно новых авто стоимостью там порядка 10 тыс. евро.
А пересічных очередной раз макнули в дерьм0. Вот и вся стратегия


Вообще-то, ключевое изменение - это не изменение акциза, а разрешение на легальный ввоз авто Евро 4 и ниже.

Например, у тебя выбор, купить 5-тилетнее авто за 10 тыс €, 7-милетнее за 7 тыс €,
10-тилетнее авто за 5 тыс €, или 15-тилетнее за 2 тыс €.

До нового закона ты могу купить только первые два варианта (для упрощения считаем, что двигатель бензиновый 2л во всех четырех случаях):
1. 5-тилетнее авто тебе обошлось бы в 13 968 € (ПФ 451 €, акциз 534 €, пошлина 730 €, НДС 2253 €).
2. 7-летнее авто тебе обошлось бы в 9 895 € (ПФ 241 €, акциз 534 €, пошлина 511 €, НДС 1609 €)

По новому закону:
1. 5-тилетнее авто за 13 925 € (ПФ 449 €, акциз 500 €, пошлина 730 €, НДС 2246 €), а в первые 90 дней еще на 310 Евро дешевле.
2. 7-летнее авто за 10 099 € (ПФ 246 €, акциз 700 €, пошлина 511 €, НДС 1642 €) , а в первые 90 дней на 430 Евро дешевле.

Как видим, на растаможку 5-ти-7-милетних автомобилей закон повлиял минимально.
Но появилась альтернатива:
3. 10-тилетнее авто за 7 829 € (ПФ 191 €, акциз 1000 €, пошлина 365 €, НДС 1273 €) , а в первые 90 дней на 615 Евро дешевле.
4. 15-тилетнее авто за 4 484 € (ПФ 109 €, акциз 1500 €, пошлина 146 €, НДС 729 €) , а в первые 90 дней на 922 Евро дешевле.

Итого, не потеряв возможность купить авто за 10-14 тыс €, ты приобрел возможность купить авто за 4,5-8 тыс €, а в льготный период вообще за 3,6-7,2 тыс.
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