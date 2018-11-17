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"Нафтогаз" з 1 грудня знижує ціни на газ для промисловості
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 22 лис, 2018 15:09
Пропонуємо до обговорення:
Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" з 1 грудня знижує мінімальні ціни на природний газ для промислових споживачів на 17% в порівнянні з листопадом - до 11,153 тисячі гривень з 13,439 тисячі гривень за тисячу кубометрів.
Дивися повний текст \"Нафтогаз\" з 1 грудня знижує ціни на газ для промисловості
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R2
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Додано: Чет 22 лис, 2018 15:09
Как сообщалось, 19 октября Кабинет министров поддержал повышение цены на газ для населения на 23,5% с 1 ноября 2018 года.
Национальная акционерная компания “Нафтогаз Украины” с 1 декабря снижает минимальные цены на природный газ для промышленных потребителей на 17% по сравнению с ноябрем
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p_a_l
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Додано: Чет 22 лис, 2018 16:00
А ведь на продукцию цены никто не снизит....
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De Bil
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Додано: Чет 22 лис, 2018 16:19
За счет поднятия тарифа для населения снизили цену для оллигархов.У нас это уже узаконенная практика бедные платят за жирующих.
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sena_2008atp
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Додано: Чет 22 лис, 2018 16:34
sena_2008atp А то нічого, що для промисловості знижена ціна - 12,1 тис. грн., а для населення піднята 8,5 тис. грн. ? не викликає у Вас роздумів????
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l_paduchak
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Додано: Чет 22 лис, 2018 17:36
l_paduchak написав:sena_2008atp
А то нічого, що для промисловості знижена ціна - 12,1 тис. грн., а для населення піднята 8,5 тис. грн. ? не викликає у Вас роздумів????
Уважаемые любители украинского языка зарегистрированные на сайте после президентских выборов. Я ничего не имею против того на какой мове вы пишите свои тысячные посты, но. Вы палитесь.
Какой пересичный будет нервничать за промзону и какому будет все равно за громадян? Паливо.
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p_a_l
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Додано: Чет 22 лис, 2018 17:52
sena_2008atp написав:
За счет поднятия тарифа для населения снизили цену для оллигархов.У нас это уже узаконенная практика бедные платят за жирующих.
Так я, як і тисячі інших підприємців, наче не олігарх...
І в СРСР олігархів не було...
В усьому світі, за виключенням популістських диктатур, газ для промисловості відпускається за нижчими гуртовими цінами, а населенню за вищими роздрібними.
Але Україні знадобилось 27 років, щоб знищити високими цінами на енергоресурси промисловість і врешті-решт почати ставити економіку з голови на ноги.
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Cris
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Додано: Чет 22 лис, 2018 17:57
p_a_l написав: l_paduchak написав:sena_2008atp
А то нічого, що для промисловості знижена ціна - 12,1 тис. грн., а для населення піднята 8,5 тис. грн. ? не викликає у Вас роздумів????
Уважаемые любители украинского языка зарегистрированные на сайте после президентских выборов. Я ничего не имею против того на какой мове вы пишите свои тысячные посты, но. Вы палитесь.
Какой пересичный будет нервничать за промзону и какому будет все равно за громадян? Паливо.
Я "шанувальник української мови" зареєстрований задовго до Вас, але маючий меньше постів, хочу запитати: який "пересічний" буде коментувати фінансовий форум, і не боятиметься втратити роботу і заробіток із-за того, що високі ціни на енергоресурси роблять неконкурентною продукцію його підприємства???)))
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Cris
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