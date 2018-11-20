RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Гройсман назвав терміни
відмови від імпортного газу

Гройсман назвав терміни відмови від імпортного газу
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 15:36

Гройсман назвав терміни відмови від імпортного газу

Пропонуємо до обговорення:
Україна може до 2025 року самостійно задовольняти свої потреби в газі.

Дивися повний текст Гройсман назвав терміни відмови від імпортного газу.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 85754
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 15:36

Осталось угадать, где в 2025 г. будут падишах с ослом.
zloy_ukr
Аватар користувача
 
Повідомлень: 899
З нами з: 12.12.14
Подякував: 88 раз.
Подякували: 169 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Саботаж балансування газу загрожує опалювальному сезону,...
R2 » Чет 22 лис, 2018 10:48
2 82
Переглянути останнє повідомлення
Чет 22 лис, 2018 12:58
warlamp
Зубко назвав найбільш привабливі напрямки для інвестицій...
R2 » Чет 22 лис, 2018 09:33
1 34
Переглянути останнє повідомлення
Чет 22 лис, 2018 09:34
nalim
Укравтодор назвав перекриті авто на "єврономерах" траси
R2 » Вів 20 лис, 2018 20:07
1 52
Переглянути останнє повідомлення
Вів 20 лис, 2018 20:59
v_golub

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (5220)
22.11.2018 16:04
Рынок ОВГЗ (60)
22.11.2018 15:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.