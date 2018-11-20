|
|
Гройсман назвав терміни відмови від імпортного газу
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 22 лис, 2018 15:36
Пропонуємо до обговорення:
Україна може до 2025 року самостійно задовольняти свої потреби в газі.
Дивися повний текст Гройсман назвав терміни відмови від імпортного газу
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 85754
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 121 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 22 лис, 2018 15:36
Осталось угадать, где в 2025 г. будут падишах с ослом.
-
zloy_ukr
-
-
- Повідомлень: 899
- З нами з: 12.12.14
- Подякував: 88 раз.
- Подякували: 169 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор