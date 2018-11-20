Україна може до 2025 року самостійно задовольняти свої потреби в газі.
Дивися повний текст Гройсман назвав терміни відмови від імпортного газу.
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Додано: Чет 22 лис, 2018 15:36
Гройсман назвав терміни відмови від імпортного газу
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Дивися повний текст Гройсман назвав терміни відмови від імпортного газу.
Додано: Чет 22 лис, 2018 16:23
За 5 месяцев до смены власти можно говорить,что угодно,что и делают все чиновники.Что мешает сегодня использовать газ своей добычи для нужд населения?Зачем ждать 2025г.?
Додано: Чет 22 лис, 2018 17:08
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