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Гройсман назвав терміни
відмови від імпортного газу

Гройсман назвав терміни відмови від імпортного газу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 15:36

Гройсман назвав терміни відмови від імпортного газу

Пропонуємо до обговорення:
Україна може до 2025 року самостійно задовольняти свої потреби в газі.

Дивися повний текст Гройсман назвав терміни відмови від імпортного газу.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 15:36

Осталось угадать, где в 2025 г. будут падишах с ослом.
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 16:23

За 5 месяцев до смены власти можно говорить,что угодно,что и делают все чиновники.Что мешает сегодня использовать газ своей добычи для нужд населения?Зачем ждать 2025г.?
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 17:08

  zloy_ukr написав:Осталось угадать, где в 2025 г. будут падишах с ослом.

там же где сейчас кролик )))
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RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 21:12

лебединая песня гройсмана
telesystem
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 08:11

Да какая разница свой или чужой, если драть за него будут в надцать раз дороже ? Не, местные "активисты" конечно вспомнят про бюджет. Так вот Гройсманы, Розенки и т.д. и т.п. кормят свои лица там, мне от этого бюджета только в кармане пустота.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 11:44

Предлагаю при смене власти брать декларации до .... и на момент выхода из оной!!! А разницу в бюджет!!!
сова
 
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