Україна може до 2025 року самостійно задовольняти свої потреби в газі.
Дивися повний текст Гройсман назвав терміни відмови від імпортного газу.
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Додано: Чет 22 лис, 2018 15:36
Гройсман назвав терміни відмови від імпортного газу
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гройсман назвав терміни відмови від імпортного газу.
Додано: Чет 22 лис, 2018 16:23
За 5 месяцев до смены власти можно говорить,что угодно,что и делают все чиновники.Что мешает сегодня использовать газ своей добычи для нужд населения?Зачем ждать 2025г.?
Додано: Чет 22 лис, 2018 17:08
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Додано: П'ят 23 лис, 2018 08:11
Да какая разница свой или чужой, если драть за него будут в надцать раз дороже ? Не, местные "активисты" конечно вспомнят про бюджет. Так вот Гройсманы, Розенки и т.д. и т.п. кормят свои лица там, мне от этого бюджета только в кармане пустота.
Додано: П'ят 23 лис, 2018 12:40
"Украинская газотранспортная система была построена для транзита российского газа в Европу. ... Система вполне надежная."
Торгівля із країною агресором. Гройсман - сепар.
Додано: П'ят 23 лис, 2018 13:48
Я б сильно не розганявся, поклади газу у нас обмежені. Наростити видобуток можна, але газу надовго не вистачить.
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