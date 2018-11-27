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ВТБ Україна: чи зможе Гудіні
вилізти з ящика під судовим...

ВТБ Україна: чи зможе Гудіні вилізти з ящика під судовим...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 15:42

ВТБ Україна: чи зможе Гудіні вилізти з ящика під судовим...

Пропонуємо до обговорення:
Судові перипетії навколо українських банків давно стали частиною української економічної і політичної реальності.

Дивися повний текст ВТБ Україна: чи зможе Гудіні вилізти з ящика під судовим наглядом?.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 15:42

Игрища вокруг банка продолжаются,и все вне закона,а страдают,как всегда, простые вкладчики.Что же,страна такая...
Scotch
 
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Все. Не вылез.
Molchyn
 
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