Судові перипетії навколо українських банків давно стали частиною української економічної і політичної реальності.
Дивися повний текст ВТБ Україна: чи зможе Гудіні вилізти з ящика під судовим наглядом?.
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Додано: Чет 22 лис, 2018 15:42
ВТБ Україна: чи зможе Гудіні вилізти з ящика під судовим...
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Дивися повний текст ВТБ Україна: чи зможе Гудіні вилізти з ящика під судовим наглядом?.
Додано: Чет 22 лис, 2018 15:42
Игрища вокруг банка продолжаются,и все вне закона,а страдают,как всегда, простые вкладчики.Что же,страна такая...
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