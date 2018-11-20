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Павло Розенко розповів про заплановані підвищення пенсій
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 22 лис, 2018 15:42
Пропонуємо до обговорення:
З 1 грудня цього року прожитковий мінімум і мінімальний розмір пенсій зросте до 1497 гривень.
Дивися повний текст Павло Розенко розповів про заплановані підвищення пенсій
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R2
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Додано: Чет 22 лис, 2018 15:42
а куда деньги тратить
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drowa0414
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Додано: Чет 22 лис, 2018 15:52
drowa0414
А где вы их увидели?
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Додано: Чет 22 лис, 2018 16:04
Разом з комуналкою пенсіонери ще винні залишаються
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vitaliygoodlife
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