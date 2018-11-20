З 1 грудня цього року прожитковий мінімум і мінімальний розмір пенсій зросте до 1497 гривень.
Дивися повний текст Павло Розенко розповів про заплановані підвищення пенсій.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 22 лис, 2018 15:42
Павло Розенко розповів про заплановані підвищення пенсій
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Павло Розенко розповів про заплановані підвищення пенсій.
Додано: Чет 22 лис, 2018 16:56
Что случилось? Хором планируют на 19 год. Розенко, Мінінфраструктури
.
Востаннє редагувалось Molchyn в Чет 22 лис, 2018 16:59, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 22 лис, 2018 16:58
Понял. На 18 планировать поздно. Необходимо отчитаться про проделанную работу! А тут ... успехов мало.
Додано: Чет 22 лис, 2018 17:45
Re: Павло Розенко розповів про заплановані підвищення пенсій
1497/30=50 грн в день. По чем Розенко себе хлеб покупает?
На ютубе еще никто не залил видео о том как прожить в Киеве на 50 грн в день не бомжом?
Додано: Чет 22 лис, 2018 17:53
Re: Павло Розенко розповів про заплановані підвищення пенсій
Напомнило
С 4-й минуты по теме. Для души можно посмотреть полностью.
Додано: Чет 22 лис, 2018 18:13
Re: Павло Розенко розповів про заплановані підвищення пенсій
"Гречкопад" перед выборами). У нас на выборы пенсы ходят исправно, это не инфантильная молодежь. Так что сами свои пенсии и "выбрали". Не 100% но весомый вклад они внесли.
|