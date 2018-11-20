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Павло Розенко розповів про заплановані підвищення пенсій
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 23 лис, 2018 10:06
Ничего себе! Пенсию на 2 бакса увеличили! :)))
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romio_33
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