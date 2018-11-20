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Павло Розенко розповів про
заплановані підвищення пенсій

Павло Розенко розповів про заплановані підвищення пенсій
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 10:06

Ничего себе! Пенсию на 2 бакса увеличили! :)))
romio_33
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 13:37

Re: Павло Розенко розповів про заплановані підвищення пенсій

З 1 грудня цього року прожитковий мінімум і мінімальний розмір пенсій зросте до 1497 гривень

1 декабря, это как цена 499 грн.
В черном списке:
BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин Кандидаты на выписку: galex
M-A-X
 
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