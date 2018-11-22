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В Україні запроваджують
нові штрафи за водіння в...

В Україні запроваджують нові штрафи за водіння в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 16:14

В Україні запроваджують нові штрафи за водіння в...

Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчить законопроект №7279-д.

Дивися повний текст В Україні запроваджують нові штрафи за водіння в нетверезому стані.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 16:14

Всё это хорошо и правильно если бы эти законы применялись не только к пересичным,но и к судьям,полиции,прокурорам и прочим провластным алкашам за рулем.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 17:32

  sena_2008atp написав:Всё это хорошо и правильно если бы эти законы применялись не только к пересичным,но и к судьям,полиции,прокурорам и прочим провластным алкашам за рулем.

Таких вообще на месте расстреливать нужно. Особенно депутатов. Сами принимают законы и сами их и нарушают.
p_a_l
 
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