Про це свідчить законопроект №7279-д.
Дивися повний текст В Україні запроваджують нові штрафи за водіння в нетверезому стані.
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Додано: Чет 22 лис, 2018 16:14
В Україні запроваджують нові штрафи за водіння в...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні запроваджують нові штрафи за водіння в нетверезому стані.
Додано: Чет 22 лис, 2018 16:14
Всё это хорошо и правильно если бы эти законы применялись не только к пересичным,но и к судьям,полиции,прокурорам и прочим провластным алкашам за рулем.
Додано: Чет 22 лис, 2018 17:32
Додано: П'ят 23 лис, 2018 09:59
Ви занад-то критичні. Всі ці падонки піклують про нас і саме для нас приймають ці закони.
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