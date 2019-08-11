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В Україні запроваджують
нові штрафи за водіння в...

В Україні запроваджують нові штрафи за водіння в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 16:14

В Україні запроваджують нові штрафи за водіння в...

Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчить законопроект №7279-д.

Дивися повний текст В Україні запроваджують нові штрафи за водіння в нетверезому стані.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 16:14

Всё это хорошо и правильно если бы эти законы применялись не только к пересичным,но и к судьям,полиции,прокурорам и прочим провластным алкашам за рулем.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 17:32

  sena_2008atp написав:Всё это хорошо и правильно если бы эти законы применялись не только к пересичным,но и к судьям,полиции,прокурорам и прочим провластным алкашам за рулем.

Таких вообще на месте расстреливать нужно. Особенно депутатов. Сами принимают законы и сами их и нарушают.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 09:59

Ви занад-то критичні. Всі ці падонки піклують про нас і саме для нас приймають ці закони.
jeugen
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 20:47

Да уж! Это получается если даже трезвый отказался - преступник!?? Вот https://avtoadvokat.com.ua/statya_286-1_uk_ukrainy.php посмотрел текст статьи (там и адвокат по этим всем делам толково разъясняет). Пришёл в ужас. Даже если трезвый отказ, даже если 0.21 промилей еле пахнет (какое там опьянение) - бандит, уголовник и судимость?? Мой отец так один раз отказался ехать к врачу, принимал какое то лекарство для сердца, боялся, что запишут в воители-алкоголики. А ведь ему даже не разъяснили, что откажешься и всё равно судить будут. Они там вообще с ума сошли! Самих-то не будут привлекать - корочку покажут и привет! Надо петицию за отмену подавать.
inkmar_lorry
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 12:10

inkmar_lorry
Встановлений порядок засвідчення наявності алкоголю в крові не забороняє пройти таке обстеження в цей же день, але в іншому, дозволеному законодавством, місці. А тому - даний законопроект доповнює лише зменшує кількість моментів для маневру.
jeugen
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