В Україні запроваджують нові штрафи за водіння в...
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Да уж! Это получается если даже трезвый отказался - преступник!?? Вот https://avtoadvokat.com.ua/statya_286-1_uk_ukrainy.php посмотрел текст статьи (там и адвокат по этим всем делам толково разъясняет). Пришёл в ужас. Даже если трезвый отказ, даже если 0.21 промилей еле пахнет (какое там опьянение) - бандит, уголовник и судимость?? Мой отец так один раз отказался ехать к врачу, принимал какое то лекарство для сердца, боялся, что запишут в воители-алкоголики. А ведь ему даже не разъяснили, что откажешься и всё равно судить будут. Они там вообще с ума сошли! Самих-то не будут привлекать - корочку покажут и привет! Надо петицию за отмену подавать.
inkmar_lorry Встановлений порядок засвідчення наявності алкоголю в крові не забороняє пройти таке обстеження в цей же день, але в іншому, дозволеному законодавством, місці. А тому - даний законопроект доповнює лише зменшує кількість моментів для маневру.