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Инвесторы в Украину не пойдут Посол Латвии Юрис Пойканс: Инвесторы в Украину не пойдут + Додати

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на тему Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.

Додано: Чет 22 лис, 2018 16:25 Посол Латвии Юрис Пойканс: Инвесторы в Украину не пойдут Два года латышский бизнесмен Арнольд Бабрис - владелец компании TRI Management пытается вернуть себе незаконно захваченное в Украине имущество - две нефтебазы и 19 АЗС под брендом «Народная», которое он выкупил в Baltic International Bank. Владельцы «Народной» - группа украинско-белорусских дельцов взяли под ее залог кредит на 22 млн евро. Но долг отдавать не собирались. Поэтому банк перепродал «Народную» Арнольду Бабрису.



Тем не менее, уже бывшие владельцы «Народной» - Владимир Карпенко, Руслан Пелех и Наталия Семена при помощи нотариусов «восстановили» права собственности, подделав данные Госреестра. Реальных документов, подтверждающих приобретение АЗС, у «владельца» Пелеха нет. Но Бабрис не может управлять своим имуществом, а суды перекидывают дело из одной инстанции в другую.



Вопрос был поднят на самом высоком уровне – вплоть до президентов. Активную помощь постоянно оказывает посольство Латвии в Украине. Только 16 августа начался суд над тремя подозреваемыми. Его решение станет индикатором эффективности начавшейся судебной реформы.



О причинах серьезного инцидента и его последствиях для двусторонних отношений между Украиной и Латвией – в интервью с Чрезвычайным и Полномочным послом Латвии в Украине Юрисом Пойкансом.



Почему Вы держите дело частного латышского предпринимателя Арнольда Бабриса на контроле?



Роль посольства Латвии – защищать политические и экономические интересы наших граждан. Любой гражданин может обратиться за помощью, если считает, что его права ущемлены. Между Латвией и Украиной активные экономические связи, и время от времени возникают бизнес-споры. После общения с Бабрисом мы ощутили, что должны ему помочь.

Мы не можем влиять и комментировать решения судебной системы Украины. Но в нашей компетенции - обратить на проблему внимание политиков, в том числе, президента и премьера Украины. Наши дипломаты присутствовали на первых судебных заседаниях во Львове и Ужгороде. Это не давление на суд, мы хотим быть уверенными, что права нашего инвестора защищены.



Вы обращались за помощью к президенту Порошенко и премьеру Гройсману?



Наше посольство много раз направляли письма в разные ведомства Украины, где мы указывали, что ситуацию надо решать. Дважды на данную тему общались президент Латвии Раймондс Вейонис с Петром Порошенко. Сам Бабрис участвовал во встрече бизнесменов Латвии с Гройсманом в марте.



И посольство Латвии не единственное, которое сталкивается с такого рода проблемами. Коллеги из стран ЕС также имели дело с похожими ситуациями. В каждом посольстве есть один-два проблемных бизнес-кейса, где инвесторы сталкиваются или с местной властью, или местной судебной системой. Мы хотим, чтобы права наших инвесторов были восстановлены.



Насколько мне известно, кроме встречи двух президентов, были коммуникации между генпрокурорами стран и спецслужбами. Каковы последствия этих диалогов?

Украинская сторона обещала обратить внимание. Но мы хорошо понимаем, что вопрос все равно уходит на рассмотрение судебной власти. И тот политик, с которым мы говорим об этой проблеме, не может единолично ее решить. Но за два года разбирательств не удалось выйти на взаимовыгодное соглашение. Мы продолжим работу, направим письменные уведомления в государственные инстанции, будем принимать участие в судах и поднимать вопрос на политическом уровне.



Что сейчас происходит с рейдерски захваченным имуществом TRI Management? Кто управляет АЗС?



Есть промежуточные решения судов по некоторым захваченным объектам, но физически Бабрис не может ими управлять, его не допускают. Это уже вопрос исполнения судебных решений в Украине. АЗС находятся в разных областях – на Закарпатье, Житомирщине, что создает трудности, поскольку надо иметь дело с разными местными судами. Но мы отслеживаем каждый конкретный случай.



Прогресс очень медленный. Это сложный и серьезный спор, где у каждой стороны свое виденье. То, что мы видим, в частности, документы на право собственности, создает впечатление, что права нашего инвестора до конца не защищены.



Какие убытки понесла компания?



Это знает непосредственно инвестор. Воможно, это коммерческая тайна. Но, скорее, исчисляется миллионами евро. Если учесть, что Арнольд Бабрис не имеет доступа к АЗС уже два года.



На скамье подсудимых непосредственные исполнители - Владимир Карпенко, Руслан Пелех и Наталия Семена. Вы не предполагаете, что за ними кто-то еще стоит?



Это трудно комментировать. Думаю, сам инвестор не знает всех деталей. Важен факт: внезапно собственность нашего инвестора в один день стала собственностью другого. И мы хотим восстановления прав гражданина Латвии.



Владельцы TRI Management выдвинули также обвинения в адрес нотариусов Киевского городского нотариального округа Гавриловой, Голия, Апатенко, Буряка, Мазепиной, Каплун, которые подделывали данные Госреестра. Были ли официальные объяснения Минюста?



Мы встречались с заместителем министра юстиции. Но это вопрос организации системы нотариусов. Думаю, это выходит за рамки полномочий нотариусов - вводить другие данные в Госреестр.



Как отреагировал замминистра Минюста?



Обещал посодействовать. Но это было еще два года назад, и этот человек уже не занимает данную должность. А проблема осталась. Судебная система Украины устроена так, что очень часто дело переносится с одного уровня суда на другой, потом на третий, снова возвращается, несколько разного рода апелляционных инстанций. Самое сложное – что нет никакого решения. Мы будем следить, сколько бы разбирательства не продолжались. Но мы тоже имеем определенное терпение.



Не хотите повторно обратиться в Минюст?



На сегодняшний день мы использовали все возможности. Надо искать новые формы переубеждения украинских коллег. Сейчас будем идти судебным путем и смотреть на решения разных судебных инстанций. Исходя из этого, думать, как действовать дальше.



Будете обращаться в международные инстанции?



Это уже решает инвестор. Собственность частная, Арнольд Бабрис тактику и стратегию выбирает сам.



На Ваш взгляд, сложившая ситуация - недостаток реформ в Украине или еще и личностный фактор?



Мы все выходцы из одной старой советской системы. Начиная со Словении, заканчивая Таджикистаном. Даже в странах ЕС, куда Латвия присоединилась в 2004 году, тоже есть свои проблемы. Индекс восприятия коррупции в Украине ниже, чем в Латвии. Но проблема везде одна – последствия старой системы. Я очень хорошо пониманию стремления и чаяния украинской общественности, чтобы побыстрее эти изменения заработали. Но прошло только четыре года. Ожидать радикальных изменений – политических и юридических рано.



Изменений много, что касается реформ в образовании, медицине, пенсионная реформа. Но в судебной системе мы бы хотели видеть более быстрый прогресс. В ситуации с нарушением прав собственности нашего гражданина - это продукт старой системы. Это видно по знаковым политическим событиям - расстрелы на Майдане. Скоро в Украине не останется города, где бы не было Аллеи Героев Небесной Сотни. А в юридическом смысле – рассмотрение дел идет медленно. В судебном корпусе осталось много людей из старой системы.



То есть, проблема в недостатке времени на реформу?



В нехватке времени и в том, что строится новая страна, и в ее представительстве есть группы людей, которые что-то потеряют. Они противятся реформам в судебной системе.



В Латвии вообще возможна в принципе такая ситуация?



В последнее время я о таком не слышал. Бывают случаи разного трактования закона международными корпорациями и правительством Латвии. Присоединение к ЕС сильно подтолкнуло к реформированию судебной системы. Украина имеет Соглашение об Ассоциации с ЕС. А когда ты хочешь стать членом ЕС, то реформа судебной системы – вопрос номер один.



Но проблемы Украины во всех сферах гораздо глубже, чем в Латвии. Нужны фундаментальные изменения, чего мы желаем Украине.



Насколько это может повлиять на двусторонние отношения и на инвестиционный климат в Украине?



В долгосрочной перспективе позитивное решение вопроса с правами собственности TRI Management было бы примером экономического сотрудничества. В Украине во всех регионах заинтересованы в иностранных инвестициях. Но они сюда не пойдут, если вопросы в судах будут решаться таким образом.



А на данный момент это уже как-то повлияло? Не только на инвест-климат, но и украинское политическое руководство?



Отношения между Латвией и Украиной прекрасные. Учитывая общую историю, общее понимание международных процессов, что касается аннексии Крыма, конфликта на Донбассе. За прошлый год сильно возрос уровень торговли между нашими странами. Каждый седьмой студент в Латвии – украинского происхождения, каждый 13 турист - из Украины. Пять рейсов в день между странами.



Но есть конкретный инвестор – Арнольд Бабрис, который имеет проблемы в Украине. Он будет информировать бизнес-среду Латвии не только в личном порядке, но и через СМИ. То есть, ничего позитивного для восприятия Украины это не создает. Конечно, из-за одного случая не будут какие-то очень большие последствия. Но Бабрис имеет вес в Латвии, у него есть возможность влиять на восприятие Украины в глазах латвийских предпринимателей.



Поэтому мы заинтересованы, чтобы такие случаи снимались с повестки дня. Тогда это создаст более позитивное впечатление. Несомненно, решение этого вопроса очень важно для двусторонних отношений.



Насколько бизнес Латвии заинтересован в инвестициях в Украину?



Украина для Латвии очень интересна. Ваше государство – традиционный партнер. К примеру, парфюмерия и косметика, рыбная продукция – всем известные шпроты. Образовательные связи. Транспортная и военная составляющие. Но латыши осмотрительны и консервативны. Должна быть стопроцентная гарантия сохранения их инвестиций. Это вопрос не только восприятия Украины в Латвии. Это общее мнение и ЕС - в судебной системе сделано немного. Когда будет ощущение кардинальных улучшений, пойдет поток инвестиций.



Мы разговаривали с разными главами облгосадминистраций. И в каждом случае есть ощущение, что все готовы поддержать нас. Но поддержка администрации, которая чрез 3-4 года может уйти, не очень значительная. Поэтому важно именно становление судебной системы.



В Украине одновременно делается много. Учитывая войну на Востоке, экономические трудности, переориентацию экономических связей на ЕС. И не всегда все получается. Мы понимаем, но в каждом индивидуальном случае хотим определенного решения. Потому что это оставляет отпечаток на восприятии бизнес-климата в Украине и ее судебной системы. cryptomir24

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