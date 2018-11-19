|
|
НАБУ повідомило про підозру в розтраті 13 млн гривень...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 22 лис, 2018 16:32
Пропонуємо до обговорення:
Детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем колишньому керівництву державного підприємства "Конотопський авіаремонтний завод "Авіакон".
Дивися повний текст НАБУ повідомило про підозру в розтраті 13 млн гривень екс-керівництву заводу \"Авіакон\" (інфографіка)
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 85756
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 121 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 22 лис, 2018 16:32
Набу перетворилося на гідрометцентр.
-
sena_2008atp
-
-
- Повідомлень: 1471
- З нами з: 31.05.15
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 327 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему