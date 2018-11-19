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НАБУ повідомило про підозру
в розтраті 13 млн гривень...

НАБУ повідомило про підозру в розтраті 13 млн гривень...
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 16:32

НАБУ повідомило про підозру в розтраті 13 млн гривень...

Пропонуємо до обговорення:
Детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем колишньому керівництву державного підприємства "Конотопський авіаремонтний завод "Авіакон".

Дивися повний текст НАБУ повідомило про підозру в розтраті 13 млн гривень екс-керівництву заводу \"Авіакон\" (інфографіка).
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 16:32

Набу перетворилося на гідрометцентр.
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