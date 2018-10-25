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Зростання світової економіки
сповільниться - ОЕСР

Зростання світової економіки сповільниться - ОЕСР
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 17:19

Зростання світової економіки сповільниться - ОЕСР

Пропонуємо до обговорення:
На думку експертів організації, світова економіка "пройшла свій локальний пік", досягнувши зростання в 3,7%.

Дивися повний текст Зростання світової економіки сповільниться - ОЕСР.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 17:19

Та пусть снижаются. Главное че там у ФРС.
Когда процентная ставка ФРС начнет понижаться, можно будет бегать и кричать - Что делать? Что делать? -
А пока пару тройку лет можно и не париться.
А помнится баба с косой, зная в 2008 году, что ж о п а вот вот придет, понизила курс доллара. Тогда народ скинул зелень и нахватался долларовых кредитов. А сейчас с чистой совестью в президенты готовится. Вот такие они, рынки развития.
p_a_l
 
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