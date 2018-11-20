Затримки з фінансуванням з виділенням траншу Україні не буде
Дивися повний текст Україна чекає на майже $2 мільярди від МВФ відразу після ухвалення бюджету.
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Додано: Чет 22 лис, 2018 17:20
Україна чекає на майже $2 мільярди від МВФ відразу після...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна чекає на майже $2 мільярди від МВФ відразу після ухвалення бюджету.
Додано: Чет 22 лис, 2018 17:20
Хто чекає? Україна це хто? Конкретно хто чекає? Україна чекає на майже $2 мільярди від МВФ !!! Чекати повинен той хто потім буде віддавати. :mrgreen:
А куди очікується потратити близько 2 млрд?
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