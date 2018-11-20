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Україна чекає на майже $2
мільярди від МВФ відразу після...

Україна чекає на майже $2 мільярди від МВФ відразу після...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 17:20

Україна чекає на майже $2 мільярди від МВФ відразу після...

Пропонуємо до обговорення:
Затримки з фінансуванням з виділенням траншу Україні не буде

Дивися повний текст Україна чекає на майже $2 мільярди від МВФ відразу після ухвалення бюджету.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 17:20

Хто чекає? Україна це хто? Конкретно хто чекає? Україна чекає на майже $2 мільярди від МВФ !!! Чекати повинен той хто потім буде віддавати. :mrgreen:
Очікується близько 2 млрд
А куди очікується потратити близько 2 млрд?
Molchyn
 
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