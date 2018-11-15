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Надходження до бюджету Києва за поточний рік перевищують...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 22 лис, 2018 17:25
Пропонуємо до обговорення:
Директор департаменту фінансів Київської міської державної адміністрації (КМДА) Володимир Репік заявив, що надходження в бюджет Києва за поточний рік перевищують планові показники.
Дивися повний текст Надходження до бюджету Києва за поточний рік перевищують планові показники, – КМДА
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Додано: Чет 22 лис, 2018 17:25
Конечно превышают, но куда идут эти деньги? Где дороги, инфраструктура, новые развязки, метро, окружная?
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