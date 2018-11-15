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Міжбанк: долар до 27,75 знизив
дефіцит покупців на тлі...

Міжбанк: долар до 27,75 знизив дефіцит покупців на тлі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 17:26

Міжбанк: долар до 27,75 знизив дефіцит покупців на тлі...

Пропонуємо до обговорення:
Курс гривні на міжбанківському валютному ринку, що втратив в середу щодо долара 1,10 коп., на торгах четверга зріс на 3,18%, опинившись на рівні 27,7458 UAH/USD tom.

Дивися повний текст Міжбанк: долар до 27,75 знизив дефіцит покупців на тлі переважання пропозиції ВКВ.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 17:26

И 2 ярда еще дадут. Интересно, а что там с курсом будет в конце января? Как всегда под тридцатку?
p_a_l
 
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