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На голову НАБУ відкрили
справу через землю в Криму

На голову НАБУ відкрили справу через землю в Криму
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 17:54

На голову НАБУ відкрили справу через землю в Криму

Пропонуємо до обговорення:
Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом декларування директором Національного антикорупційного бюро Артемом Ситником недостовірної інформації.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 17:54

Ну да, когда же им бедным с корупцией то бороться. Другое дело друг на друга бочку катить. Собственно мне кажется это и был план по приципу разделяй и влавствуй ;) Ну ничего сейча прийдут "правильные" люди и обьяснят почему это хорошо :)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 01:05

змія вкусила себе за хвіст
5kopiyok
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