Верховна Рада на засіданні в четвер, 22 листопада, ухвалила 243 голосами в другому читанні і в цілому законопроект № 9084 Про внесення змін до Бюджетного кодексу України.
Дивися повний текст Рада ухвалила перший законопроект щодо бюджету-2019.
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Додано: Чет 22 лис, 2018 18:47
Рада ухвалила перший законопроект щодо бюджету-2019
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Рада ухвалила перший законопроект щодо бюджету-2019.
Додано: Чет 22 лис, 2018 18:47
5% від прибутку направляти в бюджет ..... Це просто смішно і виглядає як знущання над людьми.
Повітря, водні ресурси загадили, ми гроші заробили, а ви там живіть як можете з 5%....
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