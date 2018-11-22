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Рада ухвалила перший
законопроект щодо бюджету-2019

Рада ухвалила перший законопроект щодо бюджету-2019
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 18:47

Рада ухвалила перший законопроект щодо бюджету-2019

Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада на засіданні в четвер, 22 листопада, ухвалила 243 голосами в другому читанні і в цілому законопроект № 9084 Про внесення змін до Бюджетного кодексу України.

Дивися повний текст Рада ухвалила перший законопроект щодо бюджету-2019.
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 18:47

5% від прибутку направляти в бюджет ..... Це просто смішно і виглядає як знущання над людьми.
Повітря, водні ресурси загадили, ми гроші заробили, а ви там живіть як можете з 5%....
anton_gms
 
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