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Норвегія готова повністю
перейти на електромобілі до...

Норвегія готова повністю перейти на електромобілі до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 19:10

Норвегія готова повністю перейти на електромобілі до...

Пропонуємо до обговорення:
Тепер у країні запевняють, що до 2025 року продажі автомобілів з ДВЗ будуть повністю припинені, передає Clean Technica.

Дивися повний текст Норвегія готова повністю перейти на електромобілі до 2025 року.
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