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Есть участок и готовый фундамент.
Хочу достроить дом на прод

Есть участок и готовый фундамент. Хочу достроить дом на прод
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 21:20

Есть участок и готовый фундамент. Хочу достроить дом на прод

Всем доброго времени суток. Есть участок 10 соток, 20 мин от Троещины, в сторону Погребов, рядом лес. Есть хороший проект дома. В прошлом году залили фундамент по проекту. Хочу достроить дом и продать. Возьму инвестора в долю
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