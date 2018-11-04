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Рева пояснив, як отримати субсидію, не виписуючи членів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 22 лис, 2018 21:58
Пропонуємо до обговорення:
У Міністерстві соціальної політики пояснили, як будуть нараховуватися субсидії, якщо людина прописана в квартирі, але не мешкає в ній.
Дивися повний текст Рева пояснив, як отримати субсидію, не виписуючи членів сім'ї з житла
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Додано: Чет 22 лис, 2018 21:58
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